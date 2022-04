Ρωσική φάλαγγα Ουκρανία: Το απίστευτο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Ένα απίστευτο βίντεο από drone καταγράφει τη στιγμή που ένα ουκρανικό τανκ τα βάζει με μια ολόκληρη ρωσική φάλαγγα στρατιωτικών οχημάτων και καταστρέφει αρκετά απ’ αυτά. Στις εικόνες διακρίνεται το ουκρανικό τανκ T-64 να παραμονεύει πίσω από ένα σπίτι έχοντας στήσει ενέδρα στις ρωσικές δυνάμεις που κινούνται σε δρόμο σε απόσταση 50 μέτρων. Καθώς τα ρωσικά οχήματα προχωρούν το ουκρανικό τανκ ανοίγει πυρ κατά τριών θωρακισμένων οχημάτων BTR-82 μεταφοράς προσωπικού, που το καθένα τους μεταφέρει έως και 10 στρατιώτες. Η πρώτη βολή αστοχεί με το βλήμα να εκρήγνυται σε έναν λόφο, αλλά η επόμενη πλήττει ένα BTR-82, που τυλίγεται στις φλόγες. Πανικόβλητοι Ρώσοι αρχίζουν να ανταποδίδουν τα πυρά εκεί προς το μέρος όπου πιστεύουν ότι κρύβεται το ουκρανικό τανκ, αλλά καμία από τις βολές τους δεν το πλήττει καθώς κάνουν ελιγμούς γύρω από το φλεγόμενο όχημα.

Η μάχη συνεχίζεται με τις ρωσικές δυνάμεις να εντοπίζουν κάποια στιγμή το εχθρικό τανκ κι αρχίζουν να βάλλουν εναντίον του, χωρίς ωστόσο να το πετυχαίνουν. Το ουκρανικό τανκ (κάτω αριστερά) βάλλει κατά στόχων της ρωσικής φάλαγγας. Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Ukraine Weapons Tracker, υποστηρίζοντας ότι το τανκ κατάφερε να σταματήσει την πορεία της ρωσικής φάλαγγας δίνοντας χρόνο σε άλλες ουκρανικές δυνάμεις να επιτεθούν και να καταστρέψουν κι άλλα οχήματα.

Το ουκρανικό τανκ φέρεται να ανήκει στο τάγμα της Αδελφότητας Ντμίτρο Κορτσίνσκι, που έστησε ενέδρα σε ρωσικές δυνάμεις κατά την αποχώρησή τους προς την ανατολική Ουκρανία μετά την αποτυχία τους να καταλάβουν το Κίεβο. Στο τέλος του βίντεο διακρίνεται μια μεγάλη στήλη καπνού να ορθώνεται στον αέρα από τα ρωσικά στρατιωτικά οχήματα. Σοροί Ρώσων στρατιωτών διακρίνονται στο έδαφος δίπλα στο φλεγόμενο τεθωρακισμένο καθώς το κομβόι αποχωρεί εσπευσμένα από το πεδίο της μάχης.

Παραμένει άγνωστη η τύχη του ουκρανικού τανκ.

#Ukraine: A Ukrainian BREM-1 ARV recovering a Russian T-72B tank (Notice ammo removed) for later use by the Ukrainian Army. pic.twitter.com/mkwui4hl44

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 6, 2022