Σφαγή στην Μπούσα – Ουκρανία: Νέες κυρώσεις στη Ρωσία για τη θηριωδία

Ο δήμαρχος του Κιέβου ζήτησε από τους Ευρωπαίους πολιτικούς να κόψουν όλους τους εμπορικούς δεσμούς με τη Μόσχα, λέγοντας ότι όλες οι πληρωμές προς τη Ρωσία είναι «ματωμένα χρήματα» και τροφοδοτούν τον στρατό της. «Κάθε ευρώ, κάθε σεντ που λαμβάνετε από τη Ρωσία ή που στέλνετε στη Ρωσία είναι ματωμένο, είναι ματωμένα χρήματα και το αίμα αυτών των χρημάτων είναι ουκρανικό, το αίμα του ουκρανικού λαού», δήλωσε ο Βιτάλι Κλίτσκο μέσω βιντεοσύνδεσης σε διάσκεψη δημάρχων στη Γενεύη.

Στην ίδια ομιλία, περιέγραψε τη «γενοκτονία των Ουκρανών» ύστερα από επίσκεψη σε πόλεις- δορυφόρους του Κιέβου, όπως η Μπούσα, αυτή την εβδομάδα. Περιέγραψε πως είδε νεκρούς αμάχους, μεταξύ των οποίων και μια μεγάλη γυναίκα, καθώς και ένα αυτοκίνητο με μια λευκή σημαία, επάνω στο οποίο ήταν γραμμένη η λέξη ‘παιδιά’ και το οποίο είχε δεχθεί πυρά και είχε αίμα στο εσωτερικό του.

We went together with Wladimir @Klitschko and Vitali inside Bucha today. Behind him dead bodys. Pure horror. „Its a genocide“, Klitschko said. pic.twitter.com/nC9nOjyJ0q

— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) April 3, 2022