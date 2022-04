Σφαγή στη Μπούκα – Ουκρανία: Οι εικόνες που καταρρίπτουν τα fake news της Ρωσίας

Επί εβδομάδες κείτονταν στους δρόμους της Μπούκα κοντά στο Κίεβο πτώματα με πολιτικά ρούχα, όπως προκύπτει από την ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών, που φαίνεται ότι διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Ρωσίας ότι τα «φύτεψαν» εκεί Ουκρανοί μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την περιοχή. Δορυφορικές φωτογραφίες από τα μέσα Μαρτίου στη Μπούκα δείχνουν αρκετά πτώματα αμάχων σε δρόμο ή δίπλα στον αυτοκινητόδρομο, όπου Ουκρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι τα βρήκαν μετά την απόσυρση των Ρώσων στρατιωτών.

High-resolution Maxar #satelliteimagery collected over #Bucha , #Ukraine verifies and corroborates recent social media videos and photos that reveal bodies lying in the streets and left out in the open for weeks. https://t.co/hRdVmd2gUJ

«Δορυφορικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης της Maxar από τη Μπούκα της Ουκρανίας επαληθεύουν και επιβεβαιώνουν πρόσφατα βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που αποκαλύπτουν πτώματα στους δρόμους και κείτονταν εκεί επί εβδομάδες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Maxar Technologies, Στίβεν Γουντ.

Οι New York Times δημοσίευσαν μια ανάλυση από κοντινά πλάνα της οδού Γιαμπλόνσκα στη Μπούκα και συμπέραναν – αφού τη συνέκριναν με βίντεο από την 1η και 2α Απριλίου με πτώματα κατά μήκος του δρόμου – ότι πολλά βρίσκονταν εκεί πριν από τουλάχιστον τρεις εβδομάδες , όταν οι ρωσικές δυνάμεις είχαν τον έλεγχο της πόλης.

This is #Bucha. The outskirt of #Kyiv. Russians were killing people with their hands tied behind their backs and left the bodies near the road. I am shaking. #StopPutinNOW pic.twitter.com/ffzUV8d5xo

— Kira Rudik (@kiraincongress) April 2, 2022