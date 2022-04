Μπούτσα σφαγή: Το σαρδάμ του Ρώσου πρέσβη στον ΟΗΕ

“Τα πτώματα στη Μπούτσα δεν υπήρχαν πριν τα ρωσικά στρατεύματα αφιχθούν… εεεε πριν φύγουν!” είπε ο μόνιμος πρέσβης της Ρωσίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Βασίλι Νεμπένζια. Ο Νεμπένζια αντιλήφθηκε αμέσως το λάθος του κι έσπευσε να το διορθώσει, προσπαθώντας με την ομιλία του να πείσει ότι η θηριωδία στην Μπούτσα δεν δεν ήταν παρά μια σκηνοθετημένη πρόκληση από τους Ουκρανούς για να κερδίσουν τις εντυπώσεις της διεθνούς κοινής γνώμης στον πόλεμο. “Ήταν ξεκάθαρο πως αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά ακόμη μια σκηνοθετημένη προβοκάτσια με σκοπό την δυσφήμιση και τη στέρηση κάθε ανθρώπινης ιδιότητας των Ρώσων στρατιωτικών καθώς και την άσκηση πολιτικής πίεσης στη Ρωσία”, δήλωσε ο κ. Νεμπένζια κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

My goodness, this must be the mother of all Freudian slips – by the Russian ambassador to the UN just now 👇

"The corpses in Boutcha that didn't exist before the Russian troops arrived … er, er, left, sorry – before they left …" pic.twitter.com/hqviMXBeDo

