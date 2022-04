Μπούτσα σφαγή: Παγκόσμια φρίκη, για προβοκάτσια μιλά η Ρωσία

Οι εικόνες φρίκης και αποτροπιασμού από τη Μπούσα στην Ουκρανία, που κάνουν το γύρο του κόσμου, έχουν προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή. Εκατοντάδες πτώματα αμάχων -πολλοί με δεμένα χέρια- στη μέση του δρόμου, με σημάδια βασανιστηρίων και πολλά εξ αυτών με πυροβολισμούς στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ένδειξη εκτέλεσης. Ολα αυτά μόλις μερικά χιλιόμετρα μακριά από μία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, το Κίεβο…

«Βρήκαμε ομαδικούς τάφους. Βρήκαμε ανθρώπους με τα χέρια και τα πόδια δεμένα… Με τρύπες από σφαίρες στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους», είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της προεδρίας Σεργκέι Νικιφόροφ, στο BBC. Μάρτυρες δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδαν Τσετσένους μαχητές ανάμεσα στις ρωσικές δυνάμεις.

#Bucha #BuchaMassacre #Μπουτσα #Ουκρανια "…unspeakable, deliberate cruelty and violence against Ukrainian civilians […] Rape, murder, and other violent acts against people in the Russian forces’ custody should be investigated as war crimes.” https://t.co/JLXFNyN9iN

Μέχρι στιγμής, έχουν βρεθεί τα πτώματα 410 ανθρώπων στις περιοχές γύρω από το Κίεβο, τις οποίες ανακατέλαβε πρόσφατα η Ουκρανία, μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων. Η οπισθοχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την ουκρανική πρωτεύουσα, αλλά και άλλες πόλεις στα βόρεια της χώρας, αρχίζει και αποκαλύπτει πιο έντονα τις απώλειες που προκλήθηκαν σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Οι εικόνες με πτώματα στους δρόμους στην πόλη Μπούσα είναι ενδεικτικές.

Από τη μεριά της, η Μόσχα διαψεύδει ότι ευθύνεται για τη σφαγή και αναφέρει πως πρόκειται για προβοκάτσια, ωστόσο η διεθνής κοινότητα έσπευσε να εκφράσει την αποτροπιασμό και την κατακραυγή της για όσα έχουν καταγράψει οι φωτογραφικοί και τηλεοπτικοί φακοί. Τον αριθμό των 410 νεκρών στις περιοχές γύρω από το Κίεβο ανακοίνωσε χθες η γενική εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ιρίνα Βενεντίκτοβα. Παράλληλα, οι εισαγγελείς της χώρας ερευνούν τη διάπραξη πιθανών εγκλημάτων πολέμου από τη Ρωσία, καθώς ήδη έχουν εξεταστεί 140 σοροί.

#BuchaMassacre #GenocideInUkraine The Ukrainian children in Bucha were executed with their hands tied. EXECUTED. With their hands TIED. Why is Russia still a member of the UN Human Rights Council? How come Russia still holds the seat on the UN Security Council? pic.twitter.com/np0xiK9ehN

«410 πτώματα νεκρών αμάχων απομακρύνθηκαν από τα απελευθερωμένα εδάφη» γύρω από την πρωτεύουσα και οι ιατροδικαστές «εξέτασαν ήδη τα 140», είπε η εισαγγελέας, μιλώντας σε εκπομπή που αναμεταδόθηκε από πολλά τηλεοπτικά δίκτυα της Ουκρανίας. Η Βενεντίκτοβα άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν αναμφίβολα πολλά πτώματα που δεν έχουν ακόμη βρεθεί. Οι εισαγγελικές Αρχές αναζητούν μάρτυρες μεταξύ των ντόπιων και συγκεντρώνουν αποδεικτικό υλικό, φωτογραφίες και βίντεο. Μόνο στην Μπούσα, περίπου 300 άνθρωποι ενταφιάστηκαν σε μαζικούς τάφους, σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος πήγε την Κυριακή 3 Απριλίου στην Μπούσα, είπε ότι ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός. «Πιστεύουμε ότι περισσότεροι από 300 σκοτώθηκαν», επισήμανε.

Mass grave in #Bucha , where apparently 280 people are buried. It appeared because Russians occupied the area around cemetery and morgue, locals say. There were so many bodies and they needed to be buried somewhere. Two rows: one for Russians, the other Ukrainian civilians. pic.twitter.com/P36kJa4A02

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως πιθανόν θα έρθουν στο φως κι άλλες «φρικαλεότητες», θα αποκαλυφθούν «ακόμη περισσότεροι θάνατοι και εγκλήματα» στις περιοχές της χώρας του υπό ρωσικό έλεγχο. «Διότι αυτή είναι φύση του ρωσικού στρατού που εισέβαλε στη χώρα μας. Είναι κτήνη που δεν ξέρουν άλλο τρόπο να δρουν», υποστήριξε, προσθέτοντας πως θέλει κάθε μητέρα Ρώσου στρατιώτη να δει τα πτώματα των αμάχων στην Μπούτσα και αλλού.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε «σοκαρισμένος» από τις εικόνες των νεκρών πολιτών στην Μπούσα, όπου εντοπίστηκαν πολλά πτώματα αμάχων μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων. Στη λακωνική ανακοίνωσή του, ο Γκουτέρες είπε ότι «είναι ουσιαστικής σημασίας μια ανεξάρτητη έρευνα να οδηγήσει στη λογοδοσία» των υπευθύνων. Από την πλευρά της, η Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, σημείωσε ότι ο εντοπισμός των μαζικών τάφων στην Μπούσα εγείρει «σοβαρά ερωτηματικά» όσον αφορά τη διάπραξη «πιθανών εγκλημάτων πολέμου» και τόνισε ότι είναι σημαντικό να διαφυλαχθούν όλες οι αποδείξεις.

«Δεν είμαστε ακόμη σε θέση να σχολιάσουμε τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου των πολιτών στην Μπούσα αλλά αυτό που ξέρουμε μέχρι σήμερα εγείρει σοβαρά ερωτηματικά και ανησυχίες για πιθανά εγκλήματα πολέμου και σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», τόνισε.

Ολα αυτά, δε, την ώρα που σήμερα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας – Ρωσίας και μάλιστα με ελπίδες για επίτευξη συμφωνίας. Μάλιστα, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Μεντίσνκι, χαιρετίζει μια «πιο ρεαλιστική» προσέγγιση της Ουκρανίας σε ό,τι αφορά ένα καθεστώς ουδετερότητας. «Η ουκρανική πλευρά υιοθέτησε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση σε ζητήματα που συνδέονται με το καθεστώς ουδετερότητας και την αποπυρηνικοποίηση της Ουκρανίας», έγραψε ο Μεντίνσκι στο Telegram, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν είναι ακόμη έτοιμο ένα πλαίσιο συμφωνίας για να υποβληθεί στους προέδρους των δύο χωρών.

