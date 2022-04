Σελφ τεστ σχολεία: Τι θα ισχύει για τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο το Πάσχα

Τις νέες οδηγίες για τα self test απέστειλε προς τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης το υπουργείο Παιδείας. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι και αύριο, 5 Απριλίου, γίνεται η διάθεση τριών self test τα οποία θα καλύψουν το διάστημα από τις 4 Απριλίου έως και τις 15 Απριλίου καθώς και το τεστ για την επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα. Σε ό,τι αφορά τα self test για τους μαθητές, το υπ. Παιδείας αναφέρει ότι «ο προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self test) είναι υποχρεωτικός για το σύνολο των μαθητών/τριών όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,

Τι επισημαίνει το υπ. Παιδείας για τους εκπαιδευτικούς

Οι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της εκπαίδευσης, οι οποίοι προσκομίζουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου – κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β΄ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δωρεάν προληπτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο μία (1) φορά την εβδομάδα.

«Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά πριν από την Τρίτη κάθε σχολικής εβδομάδας και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)» σύμφωνα με το υπ. Παιδείας. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη μετά από διακοπές εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας, ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πρώτη ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021 ΚΥΑ (Β΄ 4187), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ./66036/21.10.2021 (Β΄ 4960), με την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.360/6.1.2022 (Β΄ 7) και με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.18551/31.3.2022 (Β΄ 1539).