Ζελένσκι – Πούτιν συνάντηση: Οι συνομιλίες δεν έχουν προχωρήσει αρκετά, λέει η Ρωσία

Η Ρωσία έκανε σήμερα Κυριακή γνωστό ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν έχουν προχωρήσει αρκετά ώστε να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση των ηγετών και ότι η θέση της Μόσχας σχετικά με το καθεστώς της Κριμαίας και του Ντονμπάς δεν έχει αλλάξει. «Το σχέδιο συμφωνίας δεν είναι έτοιμο για να υποβληθεί σε μια συνάντηση κορυφής», έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής των Ρώσων διαπραγματευτών Βλαντίμιρ Μεντίνσκι. «Επαναλαμβάνω ξανά και ξανά: η θέση της Ρωσίας για την Κριμαία και το Ντονμπάς παραμένει αμετάβλητη».

Χθες, ο επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Νταβίντ Αραχάμια υποστήριξε ότι η Μόσχα αποδέχτηκε «προφορικά» τις βασικές θέσεις της Ουκρανίας και το Κίεβο αναμένει τώρα τη γραπτή επιβεβαίωση. Μιλώντας σε μια τηλεοπτική εκπομπή, ο Αραχάμια άφησε να εννοηθεί ότι οι συζητήσεις για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν προχωρήσει σημαντικά. «Η Ρωσική Ομοσπονδία έδωσε επίσημη απάντηση σε όλες τις (ουκρανικές) θέσεις, δηλαδή τις αποδέχτηκε, εκτός από αυτές που αφορούν το ζήτημα της Κριμαίας», την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014, είπε ο διαπραγματευτής. Πρόσθεσε ωστόσο ότι «δεν υπάρχει επίσημη γραπτή επιβεβαίωση» παρά μόνο η «προφορική» αποδοχή εκ μέρους της Μόσχας. Σύμφωνα με τον Αραχάμια, εάν τελικά γίνει κάποια απευθείας συνάντηση μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου Βλαντιμίρ Πούτιν, πιθανότατα θα φιλοξενηθεί στην Τουρκία.

Δύο εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως δήλωσαν δύο μάρτυρες στο Reuters, ημέρες μετά την κίνηση των ρωσικών αρχών να κατηγορήσουν τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις για τον βομβαρδισμό μιας αποθήκης καυσίμων στην ίδια πόλη. Η αιτία που προκάλεσε τις εκρήξεις δεν διευκρινίστηκε άμεσα.

Οι εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας για το μήνα Μάρτιο, ήταν μειωμένες κατά τέσσερις φορές, σε σύγκριση με τα επίπεδα εξαγωγών του Φεβρουαρίου, εξαιτίας της ρωσικής εισβολής, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομίας. Τα εξαγωγικά φορτία σιτηρών του Μαρτίου συμπεριέλαβαν 1,1 εκατομμύρια τόνους καλαμποκιού, 309.000 τόνους σιταριού και 118.000 τόνους ηλιελαίου, πρόσθεσε το ίδιο υπουργείο.

Οι καταγγελίες για επιθέσεις κατά αμάχων στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πρέπει να διερευνηθούν ως εγκλήματα πολέμου, όπως ανέφερε η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας, προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να υποστηρίξει πλήρως, την οποιαδήποτε τέτοια κίνηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

«Καθώς οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις αναγκάζονται να υποχωρήσουν, βλέπουμε να αυξάνονται οι αποδείξεις φρικτών ενεργειών από τις από τις δυνάμεις εισβολής σε πόλεις όπως το Ιρπίν και η Μπούσα», ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της η Τρας, σχετικά με τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο Κίεβο.

«Οι επιθέσεις τους χωρίς διακρίσεις κατά αθώων αμάχων, στη διάρκεια της παράνομης και αδικαιολόγητης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, πρέπει να διερευνηθούν ως εγκλήματα πολέμου».

Στην Οδησσό έφτασε το μεσημέρι ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ως επικεφαλής ανθρωπιστικής αποστολής. Ο κ. Δένδιας, ο οποίος θα παραδώσει την ανθρωπιστική βοήθεια στις δημοτικές αρχές της πόλης, αμέσως μετά την άφιξή του επισκέφθηκε το ελληνικό γενικό προξενείο της Οδησσού, το μοναδικό σε λειτουργία προξενείο κράτους-μέλους της Ε.Ε.

Η Ρωσία θα εξάγει τρόφιμα και σιτηρά μόνο σε «φιλικές χώρες» με πληρωμές σε ρούβλια ή στο εθνικό συνάλλαγμά τους, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο σημερινή δήλωση υοθ Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτή προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και υποστήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία βρίσκονται καθ’οδόν, ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο τουίτερ, δηλώνοντας ταυτόχρονα σοκαρισμένος από «τις εικόνες θηριωδιών που διέπραξε ο ρωσικός στρατός στην απελευθερωμένη περιοχή του Κιέβου, Μπούσα». «Η Ε.Ε. βοηθά την Ουκρανία και τις ΜΚΟ στη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για δίωξη στα διεθνή δικαστήρια» προσέθεσε ο Σαρλ Μισέλ.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre

EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.

Further EU sanctions & support are on their way.

Слава Україні!

