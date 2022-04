Μπούτσα Ουκρανία – πόλεμος: Παγκόσμιος αποτροπιασμός από τη σφαγή των Ρώσων

Οι αποτρόπαιες εικόνες που βλέπουν σήμερα το φως της δημοσιότητας αποτελούν το τελευταίο φρικτό σημάδι της βάρβαρης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τα πτώματα τουλάχιστον 20 πολιτών εντοπίστηκαν στους δρόμους της πόλης Μπούσα (Μπούτσα) της Ουκρανίας, μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την περιοχή. Οι εικόνες των νεκρών αμάχων προκαλούν αποτροπιασμό. «Τρεις από αυτούς είναι πεσμένοι δίπλα στα ποδήλατά τους μετά την τελευταία τους βόλτα, ενώ άλλοι έχουν πέσει δίπλα σε αυτοκίνητα τρυπημένα από τις με σφαίρες με θρυμματισμένα τζάμια», σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που έφτασαν στην πόλη, η οποία είναι αποκλεισμένη εδώ και σχεδόν ένα μήνα.

This is #Bucha. The outskirt of #Kyiv. Russians were killing people with their hands tied behind their backs and left the bodies near the road. I am shaking. #StopPutinNOW pic.twitter.com/ffzUV8d5xo — Kira Rudik (@kiraincongress) April 2, 2022

Up: Jewish residents of Iasi, Romania, murdered by the Nazi allies in June 1941. Killed because they were Jewish. Bottom: Residents of Bucha, Ukraine, murdered by Russian soldiers in March 2022. Killed because they were Ukrainians. pic.twitter.com/C31ZpJ2ryR — Olga Rudenko (@olya_rudenko) April 3, 2022

Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος της Μπούσα, Ανατόλι Φεντορούκ, ανέφερε ότι έχουν σκοτωθεί πάνω από 300 άμαχοι, νεκροί πλέον πολίτες είχαν δεχτεί απάνθρωπη μεταχείριση στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων. «Τα πτώματα των εκτελεσθέντων εξακολουθούν να κείτονται την οδό Γιαμπλούσκα της Μπούσα. Τα χέρια τους είναι δεμένα πίσω από την πλάτη τους με λευκά πανιά, πυροβολήθηκαν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε τι είδους ανομία διαπράχθηκε», είπε ο Φεντορούκ στο Reuters το Σάββατο. Ένας κάτοικος της Μπούσα είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press: «Αυτοί οι άνθρωποι απλώς περπατούσαν και (οι Ρώσοι στρατιώτες) τους πυροβόλησαν χωρίς κανένα λόγο. Στη διπλανή γειτονιά, τη Στεκόλκα, ήταν ακόμα χειρότερα. Πυροβολούσαν χωρίς καν να κάνουν ερωτήσεις».

Ουκρανία: Άμαχοι νεκροί με δεμένα χέρια στους δρόμους της Μπούσα

Με ανάρτησή του στο Twitter το Σάββατο, ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας και μέλος της ομάδας διαπραγματεύσεων, Μιχαήλ Ποντόλιακ, είπε ότι οι άνδρες που βρέθηκαν με δεμένα χέρια, «πυροβολήθηκαν από Ρώσους στρατιώτες», προσθέτοντας ότι «αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν στο στρατό. Δεν είχαν όπλα. Δεν αποτελούσαν απειλή. Πόσες άλλες τέτοιες περιπτώσεις συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στα κατεχόμενα;».

Ακολουθεί η ανάρτηση του Μιχαήλ Ποντόλιακ – Προσοχή: Σκληρές εικόνες

Μάλιστα, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου προέβη σε μία ακόμη ανάρτηση με σκληρό περιεχόμενο, γράφοντας: «Περιφέρεια Κιέβου, η κόλαση του 21ου αιώνα. Σώματα ανδρών και γυναικών, που σκοτώθηκαν με δεμένα χέρια. Τα χειρότερα ναζιστικά εγκλήματα επέστρεψαν στην Ευρώπη. Αυτό έγινε επίτηδες από τη Ρωσία Επιβολή εμπάργκο στους ενεργειακούς πόρους, κλείσιμο θαλάσσιων λιμένων. Σταματήστε τις δολοφονίες!».

Bucha, Kyiv region. The bodies of people with tied hands, who were shot dead by 🇷🇺 soldiers lie in the streets. These people were not in the military. They had no weapons. They posed no threat. How many more such cases are happening right now in the occupied territories? (1/2) pic.twitter.com/AJloZ81JIt — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022

Η Βρετανία καταγγέλλει τις «θηριωδίες» στην Μπούσα

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Λιζ Τρας, φαίνεται να είναι μια από τις πρώτες αξιωματούχους της Δύσης που αντέδρασαν στις εικόνες και τις ιστορίες που κυκλοφόρησαν σήμερα από την Μπούσα. Σε δήλωσή της, η Τρας είπε ότι η κυβέρνηση βλέπει αυξανόμενα στοιχεία για φρικτές ενέργειες από τις δυνάμεις εισβολής σε πόλεις όπως το Ιρπίν και η Μπούσα και τόνισε ότι οι αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον αθώων πολιτών πρέπει να διερευνηθούν ως εγκλήματα πολέμου.

Kyiv region. 21st century Hell. Bodies of men and women, who were killed with their hands tied. The worst crimes of Nazism have returned to 🇪🇺. This was purposely done by 🇷🇺. Impose an embargo on energy resources, close seaports. Stop the murders! pic.twitter.com/5QIgUB8qfr — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 3, 2022

«Δεν θα επιτρέψουμε στη Ρωσία να καλύψει τη συμμετοχή της σε αυτές τις φρικαλεότητες μέσω κυνικής παραπληροφόρησης και θα διασφαλίσουμε ότι η αλήθεια για τις ρωσικές ενέργειες θα έρθει. Δεν θα ησυχάσουμε έως ότου οι υπεύθυνοι για τις φρικαλεότητες, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών διοικητών και ατόμων του καθεστώτος Πούτιν, αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη», σημείωσε η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας.

Appalled by atrocities in Bucha and other towns in Ukraine. Reports of Russian forces targeting innocent civilians are abhorrent. The UK is working with others to collect evidence and support @IntlCrimCourt war crimes investigation. Those responsible will be held to account. — Liz Truss (@trussliz) April 2, 2022

Ο πρόεδρος του ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, δηλώνει σοκαρισμένος από τις φρικαλεότητες που κάνει ο ρωσικός στρατός στην περιοχή του Κιέβου και κάνει λόγο για «σφαγή της Μπούσα».