Δήμος Αθηναίων: Εκπαιδευτικό Festival Κινουμένων Σχεδίων

Μέσα από ένα καινοτόμο και πρωτότυπο εργαστήριο, που γίνεται 1η φορά στην Αθήνα από το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων*, τα παιδιά απολαμβάνουν δύο ώρες διαδραστικής δημιουργικότητας, και μπαίνουν στον μαγικό κόσμο του animation με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο! Σε συνεργασία με την Animation Hellas διοργανώνεται το 1ο Εκπαιδευτικό Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων E-KIDS, για παιδιά του Δημοτικού Σχολείου (6 έως 12 χρονών) στις 9 και 10, 16 και 17 Απριλίου και στις 14 και 15 Μαΐου 2022, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, 11:00-13:00 και 15:00-17:00. Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς του χώρου του Ελληνικού Animation, και τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Κάθε εργαστήριο θα έχει διαφορετική θεματική όπως Ελληνική Μυθολογία, Ευρώπη, Οι Φίλοι μας τα Ζώα κλπ., όπου τα παιδιά θα δημιουργήσουν μια μικρή ταινία με ήρωες τους χαρακτήρες της σειράς “Πανδώρα και Πλάτωνας, The Magic Birds”.

Τα workshops αναφέρονται κάθε φορά σε διαφορετική τεχνική του animation και στόχος είναι – εκτός από το εκπαιδευτικό μέρος του εργαστηρίου – να μπορεί το κάθε παιδί, να βγει από την αίθουσα με ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, δηλαδή μια σχεδιασμένη εν δυνάμει ταινιούλα από το ίδιο το παιδί.

Μπακογιάννης: “Θέλουμε να προσφέρουμε στους μικρούς Αθηναίους χαμόγελο, γνώση και δημιουργία”

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε: “Αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε στους μικρούς Αθηναίους είναι η δυνατότητα να μεγαλώνουν με χαμόγελο αλλά και γνώση, να εξάπτουμε τη φαντασία τους, να ακονίζουμε τη δημιουργικότητά τους, να τους προσφέρουμε πολλές και διαφορετικές παραστάσεις. Το εκπαιδευτικό φεστιβάλ του Athens Film Office στο Σεράφειο είναι ένα από τα πολλά δημιουργικά προγράμματα που παρέχουμε ως Δήμος, δωρεάν στα παιδιά και στις οικογένειες τους.» Τα workshops ξεκινούν με την προβολή ενός επεισοδίου των The Magic Birds, και μετά ακολουθεί ένα απόσπασμα από το Making of του συγκεκριμένου, όπου μέσα από αυτό τα παιδιά θα έχουν μία πλήρη κατανόηση της παραγωγής του, την οποία θα μπορούν να συζητήσουν και να αναλύσουν με τους σκηνοθέτες. Επίσης λαμβάνοντας υπόψη και τα οικολογικά μηνύματα που απορρέουν από τα σενάρια των The Magic Birds θα λύνονται παράλληλα και ερωτήματα που θα προέρχονται από αυτά, γύρω από την προστασία του πλανήτη και του οικοσυστήματος που τον περιβάλλει.

Στη συνέχεια τα παιδιά θα δοκιμάσουν τεχνικές animation όπως το Cut Out – όπου τα παιδιά χρησιμοποιώντας χαρτόνι, δημιουργούν τους βασικούς χαρακτήρες των The Magic Birds και ενώνοντας τα μέλη του σώματος, μπορούν να αποδώσουν κίνηση (animation), Stop Motion Animation – δηλαδή με φόντο ή μακέτες που θα έχουν ετοιμάσει τα ίδια τα παιδιά θα κινήσουν τους ίδιους τους εαυτούς τους καρέ/καρέ, και τέλος, θα δανείσουν τις φωνές τους στους χαρακτήρες των The Μagic Birds (Voice Over)!

Η συμμετοχή των παιδιών είναι διαδραστική και οι γνώσεις που θα πάρουν μέσα από αυτό το καλλιτεχνικό παιχνίδι, θα τους είναι χρήσιμες ακόμη και στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.

Τα παιδιά όπως και οι ενήλικες συχνά ταυτίζονται με τους χαρακτήρες της ιστορίας και συνδέονται σε κάποιο βαθμό με τα θέματα και τα γεγονότα της υπόθεσης. Αυτή η ταύτιση τους δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουν τα συναισθήματα τους με έμμεσο τρόπο. Παράλληλα τους επιτρέπει να εξερευνήσουν με ασφάλεια διάφορες στρατηγικές διαχείρισης των προκλήσεων που τα ίδια αντιμετωπίζουν. Κατά συνέπεια, όταν τα παιδιά μιλάνε για τις εμπειρίες των ηρώων/χαρακτήρων τους προσφέρεται η δυνατότητα να εκφράσουν τους δικούς τους προβληματισμούς και να επεξεργαστούν μεθόδους επίλυσής τους.

Τα εργαστήρια είναι με ελεύθερη συμμετοχή, και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Συμπληρώστε την αίτησή σας εδώ:

https://athensfilmoffice.com/ekids/

*Tο Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων (AFO) λειτουργεί στο πλαίσιο της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2020 και έχει συμβάλει ώστε περισσότερες από 70 διεθνείς και εγχώριες παραγωγές να επιλέξουν την Αθήνα για τα γυρίσματά τους. Το AFO μετέτρεψε σταδιακά την Αθήνα σε «Film Friendly City», διευκολύνοντας τις διαδικασίες των γυρισμάτων και προσφέροντας τα κατάλληλα κίνητρα για να τις προσελκύσει, ενώ υπολογίζεται πως έχει προσφέρει σημαντικά έσοδα στην τοπική οικονομία.