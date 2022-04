Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο πολύς Πωλ Πιρς υποκλίνεται

Το NBA παραμιλάει με τα κατορθώματα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με αρκετούς να τον αποθεώνουν μετά την άνοδό του στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στην ιστορία των Μπακς, ξεπερνώντας τον μεγάλο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Έτσι, μετά τον Σακίλ Ο’ Νιλ, ήρθε ακόμη ένα μεγάλο όνομα να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Greek Freak. Ο λόγος για τον Πολ Πιρς, ο οποίος χαρακτήρισε τον σούπερ σταρ των «ελαφιών» ως τον «κορυφαίο παίκτη του NBA».

«Ο Έλληνας είναι ο MVP και αμυντικός της σεζόν. Επίσης είναι ο κορυφαίος παίκτης του ΝΒΑ», έγραψε στο Twitter ο θρύλος των Σέλτικς και MVP των τελικών του 2008.

The Greek is the MVP and Defence of player of the year speak on it Best player in the NBA

