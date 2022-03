Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Καρφί για τη Χρυσή Μπάλα

Δεν είναι από τα… καλά παιδιά του ποδοσφαίρου, το έχει αποδείξει και το αποδέχεται και ο ίδιος. Η αξία του όμως είναι αδιαμφισβήτητη. Ο λόγος για τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, που όταν ρωτήθηκε για τη Χρυσή Μπάλα και για το γεγονός ότι δεν έχει κατακτήσει ποτέ, παρά τις επιδόσεις του σε διάφορες ομάδες, έδωσε για ακόμη μία φορά μια καυστική απάντηση. Ο Σουηδός άσος μπορεί να είναι 40 ετών πλέον αλλά συνεχίζει την καριέρα του με τη φανέλα της Μίλαν, με την οποία ελπίζει ότι θα καταφέρει να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος φέτος. Ακόμη κι συμβεί αυτό πάντως, δεν πρόκειται να πανηγυρίσει και την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, χωρίς όμως αυτό να τον ενδιαφέρει και ιδιαίτερα πλέον.

«Αυτά είναι πολιτικά βραβεία. Θέλουν τον “κύριο τέλειο”. Αν μιλάς και λες τι πιστεύεις, δεν μπορείς να τα αποκτήσεις. Είναι εύκολο να τα δίνεις στο καλό παιδί», ήταν η απάντησή του σε σχετική ερώτηση, επιβεβαιώνοντας ότι έχει αποδείξει και κάτι άλλο κατά τη διάρκεια της καριέρας του, πέραν της αξίας του και της άνεσή τους στο να λέει πράγματα που άλλοι δεν λένε: Το γεγονός πως όταν δεν κατακτάει κάτι, βρίσκει πάντα τον τρόπο για να το «απαξιώσει». Αν και στην περίπτωση της Χρυσής Μπάλας ίσως να μην έχει και τόσο άδικο…

