Ουκρανός στρατηγός – Μαριούπολη: Μια ηρωική πρόταση για τα παιδιά

Ο Vyacheslav Abroskin προτείνει στους Ρώσους να παραδοθεί ο ίδιος και να αιχμαλωτιστεί από τον εχθρό, αρκεί να απελευθερωθούν τα παιδιά που βρίσκονται εγκλωβισμένα σε καταφύγια στην Μαριούπολη. Μία σπουδαία και συνάμα ηρωική πρόταση φαίνεται πως έκανε ο στρατηγός της ουκρανικής αστυνομίας Vyacheslav Abroskin, όπως μετέφερε η ανεξάρτητη δημοσιογράφος Olga Tokariuk. Ο Vyacheslav Abroskin προτείνει στους Ρώσους να παραδοθεί ο ίδιος και να αιχμαλωτιστεί από τον εχθρό, αρκεί να απελευθερωθούν τα παιδιά που βρίσκονται εγκλωβισμένα σε καταφύγια στην Μαριούπολη, η οποία βομβαρδίζεται ανηλεώς.

Police General Vyacheslav Abroskin, on #Russia’s wanted list for taking out Russian operatives in Donbas betwn 2014-18. He offers up his life in exchange for the children of Mariupol & begs #Putin’s army to let the children leave the area#NATO #HumanitarianCrisis #Ukraine pic.twitter.com/wf61BLSLFP

— Marnie O'Hare (@ohare_marnie) March 25, 2022