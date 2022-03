Θέατρο Μαριούπολη – Ουκρανία: Εικόνες σοκ από τον βομβαρδισμό

Νέα βίντεο έρχονται στη δημοσιότητα από το φρικτό βομβαρδισμό στο θέατρο της Μαριούπολης, που σημειώθηκε πριν από εννέα ημέρες. Το βίντεο από το βομβαρδισμό -που κατά τις τελευταίες εκτιμήσεις έχει προκαλέσει τους θανάτους τουλάχιστον 300 ανθρώπων- αναρτήθηκε στον λογαριασμό του CNN και δείχνει συντρίμμια και την προσπάθεια ανθρώπων να εγκαταλείψουν το κτίριο, κατεβαίνοντας μια σκάλα. Υπενθυμίζεται ότι έξω από το θέατρο είχε γραφτεί η λέξη «ΠΑΙΔΙΑ», για να μη βομβαρδιστεί.

«Ο πύραυλος χτύπησε ακριβώς στο κέντρο του θεάτρου» ακούγεται μια ανδρική φωνή να λέει στο βίντεο. Σε ένα δεύτερο βίντεο, που δείχνει την τεράστια ζημιά που προκάλεσε ο βομβαρδισμός του θεάτρου, ένας άλλος άνδρας προσπαθεί να καθησυχάσει κάποιους δικούς του, λέγοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι άνθρωποι μαζί του στο ισόγειο δεν τραυματίστηκαν κατά την επίθεση. Ο ίδιος άνδρας ακούγεται ωστόσο να εκφράζει φόβους για άλλους που χρησιμοποιούσαν το κτίριο του θεάτρου της Μαριούπολης ως καταφύγιο και είναι κάτω από τα συντρίμμια.

New video shows the aftermath of last week's Russian airstrike on a theatre-turned-shelter in Mariupol, Ukraine, which reportedly claimed the lives of around 300 people. @NewDay's @JohnBerman is joined by @AsamiTerajima, reporter for The Kyiv Independent, to discuss the footage. pic.twitter.com/mPVLVlS5Vn

— CNN (@CNN) March 25, 2022