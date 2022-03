Ταλιμπάν – σχολεία: Τέλος τα γυμνάσια και τα λύκεια για τα κορίτσια

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα κλείσουν τα γυμνάσια και τα λύκεια θηλέων στο Αφγανιστάν, μόλις λίγες ώρες αφού αυτά επαναλειτούργησαν, επιβεβαίωσε αξιωματούχος του ισλαμιστικού κινήματος.

«Ναι, είναι αλήθεια», δήλωσε ο Ιναμουλάχ Σαμανγκάνι εκπρόσωπος των Ταλιμπάν χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ζητήθηκε από τα κορίτσια να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Μια ομάδα του AFP τραβούσε βίντεο σήμερα το πρωί το μάθημα σε λύκειο θηλέων της Καμπούλ, όταν ένας καθηγητής μπήκε στην τάξη και ζήτησε από τα κορίτσια να επιστρέψουν σπίτι τους.

#UPDATE Taliban orders secondary girls schools in Afghanistan to shut just hours after they reopened, an official confirms, sparking confusion.

An @AFP team was filming at Zarghona High School in Kabul when a teacher entered and ordered everyone to go home pic.twitter.com/8JeLAYvTkP

— AFP News Agency (@AFP) March 23, 2022