Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Στο επίκεντρο η ΝΑ Ασία

Οι ΗΠΑ φαίνονται να θεωρούν στο εξής ότι ο μεγάλος τους αντίπαλος θα είναι η Κίνα και το Πεκίνο στις επόμενες δεκαετίες θα αποτελεί το βασικό γεωπολιτικό ανταγωνιστή για τις ΗΠΑ. Αιτία ήταν η αλλαγή αρκετών από τα δεδομένα στη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα λόγω της αποτυχίας της δυτικής επέμβασης στο Αφγανιστάν και του χαοτικού τρόπου αποχώρησης, της αιφνιδιαστικής ανακοίνωσης της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ – Αυστραλίας – Βρετανίας στον Ειρηνικό (AUCUS) και των αντιδράσεων της Κίνας, της αμηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις και τη ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το νέο γεωπολιτικό σκηνικό στη Νοτιοανατολική Ασία και οι επιπτώσεις του μεγαλεπίβολου project της Κίνας για το νέο «δρόμο του μεταξιού (One Belt, One Road)», θα αναλυθούν από κορυφαίες και διακεκριμένες προσωπικότητες στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με τιτλο “New Realities”, που θα πραγματοποιηθεί στους Δελφούς, με φυσική παρουσία αλλά και σε υβριδική μορφή, θα διαρκέσει από Τετάρτη 6 έως και το Σάββατο 9 Απριλίου, 2022 και το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Οι ομιλητές

Από τους εξέχοντες ομιλητές που θα λάβουν μέρος στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Michael Pompeo, πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Qingguo Jia, καθηγητής, School of International Studies, Peking University, Philippe Le Corre, Non Resident Senior Fellow in Europe & Asia Programs, Carnegie Endowment for International Peace; Senior Fellow, Harvard Kennedy School, Cheng Li, Director and Senior Fellow, The John L. Thornton China Center, The Brookings Institution, ο καθηγητής Yanzhong Huang, Senior Fellow for Global Health, Council of Foreign Relations, η Susan Thornton, SF Paul Tsai China Center, Yale; SF, J. L. Thornton China Center, ο Niklas Swanström, Εκτελεστικός Διευθυντής, Ινστιτούτο Πολιτικής Ασφάλειας και Ανάπτυξης, Paul Stronski, Senior Fellow, Πρόγραμμα Ρωσίας & Ευρασίας, Carnegie Endowment for Int’l Peace, ΗΠΑ.

Ακόμη, ο Marko Čadež, Πρόεδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας, ο Xiao Junzheng, Πρέσβης, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας στην Κίνα στην Ελλάδα, ο Yu Zenggang, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Μέλος της China COSCO SHIPPING Corporation Ltd, ο Li Shuping, Γενικός Διευθυντής & Country Head, Bank of China, Ιωάννης Σμυρλής, Τμ. Γενικός για Διεθνείς Οικονομικές Υποθέσεις, Υπουργείο Εξωτερικών, Ιωάννης Αρμακόλας, Senior Research Fellow, Head, South-East Europe Programme, ΕΛΙΑΜΕΠ.