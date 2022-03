Boeing 737 – Κίνα: Βρέθηκε το μαύρο κουτί του αεροπλάνου

Βρέθηκε το μαύρο κουτί του Boeing που συνετρίβη στην Κίνα με 132 επιβαίνοντες και θα δώσει απαντήσεις για τα αίτια της πτώσης. Ερευνητές που ερευνούν το σημείο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος της China Eastern, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 132 επιβαίνοντες, βρήκαν το μαύρο κουτί του αεροσκάφους. Ο Liu Lusong, εκπρόσωπος της κινεζικής αρχής πολιτικής αεροπορίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο καταγραφέας πτήσης «από το αεροσκάφος MU5735 της China Eastern βρέθηκε σήμερα, 23 Μαρτίου».

Η ανακάλυψη έρχεται μετά την αποκάλυψη του επικεφαλής της αεροπορικής ασφάλειας ότι οι πιλότοι της μοιραίας πτήσης δεν ανταποκρίθηκαν σε πολλαπλές κλήσεις από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καθώς το αεροπλάνο έκανε τη μοιραία βουτιά σε μια βουνοπλαγιά. Το κινεζικό Boeing 737-800 μετέφερε 123 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος από το Κουνμίνγκ της επαρχίας Γιουνάν στην Γκουανγκζού όταν συνετρίβη το απόγευμα της Δευτέρας έξω από την πόλη Γουζούζου στην περιοχή Γκουανγκσί.

Και οι 132 επιβαίνοντες θεωρούνται νεκροί, αφού τα σωστικά συνεργεία εικάζουν ότι η φωτιά που προκλήθηκε από τη συντριβή «αποτέφρωσε πλήρως» τους επιβαίνοντες και τα υπάρχοντά τους, προτού κάψει το δάσος στο σημείο που κατέπεσε. Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας προσπάθησε να επικοινωνήσει με τους πιλότους αρκετές φορές αφού παρατήρησε ότι το αεροσκάφος έχανε απότομα ύψος, αλλά δεν πήρε καμία απάντηση, δήλωσε ο Ζου Τάο, διευθυντής του Γραφείου Ασφάλειας της Αεροπορίας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας, σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Τρίτης.

Ειδικοί μιλώντας σε διεθνή ΜΜΕ τις προηγούμενες ημέρες εξέφρασαν την άποψη ότι οι επιβαίνοντες και οι πιλότοι ήταν αναίσθητοι κατά τη μοιραία βουτιά, συνέπεια της τεράστιας δύναμης που ασκήθηκε στο αεροπλάνο κατά την πτώση και σημείωσαν ότι ενδεχομένως κάποιος από του πιλότους ανέκτησε τις αισθήσεις του και ενδεχομένως να προσπάθησε να επαναφέρει το αεροπλάνο. Μια εικασία που κάνουν καθώς κατά την πτώση υπήρχε κάποια ανακοπή της πορείας καθόδου και το αερπλάνο για λίγα δευτερόλεπτα ανέκτησε ύψους περίπου 1.000 ποδιών. Στη συνέχεια συνέχισε τη μοιραία πτώση προς το έδαφος.

Το αεροπλάνο έκανε μια ανεξήγητη βουτιά μια ώρα μετά την αναχώρησή του, πέφτοντας ξαφνικά στα 30.000 πόδια μέσα σε δύο λεπτά πριν προσκρούσει στο έδαφος με ταχύτητα 350 μίλια/ώρα. Οι ερευνητές, οι οποίοι λένε ότι είναι πολύ νωρίς για εικασίες σχετικά με την αιτία της συντριβής, δήλωσαν ότι το αεροπλάνο σταμάτησε να μεταδίδει δεδομένα 96 δευτερόλεπτα μετά την πτώση. Βίντεο που αναρτήθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας έδειχναν μικρά κομμάτια του Boeing 737-800 διάσπαρτα στην περιοχή. Βρέθηκαν ακόμη πορτοφόλια, τραπεζικές κάρτες και ταυτότητες.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν ως κυβερνήτη του αεροσκάφους τον Γιανγκ Χονγκντά, γιο πρώην πιλότου αεροπορικής εταιρείας, ο οποίος, σύμφωνα με τους επαγγελματίες της αεροπορίας, είχε «εξαιρετικό» ιστορικό ασφάλειας. Ο πρώτος αξιωματικός κατονομάστηκε ως Zhang Zhengping, ένας 58χρονος με 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερες από 30.000 ώρες ασφαλούς πτήσης, ανέφεραν οι Times. Τα δεδομένα παρακολούθησης του FlightRadar έδειξαν ότι το αεροσκάφος κινούνταν στα 29.100 πόδια στις 14.20. Περίπου δύο λεπτά αργότερα είχε πέσει στα 9.000 πόδια και 20 δευτερόλεπτα μετά είχε πέσει στα 3.225 πόδια. Τα δεδομένα υποδεικνύουν κατακόρυφη κάθοδο 31.000 πόδια ανά λεπτό ή περίπου 350 κόμβους.

This is still keeping me awake…even though I have had less then 3 hours total sleep in last 24 hours this just still has me worried, saddened & afraid. This was a @boeing 737-800 & not the notorious 737 Max. Yet it is another 737. Just so so sad. pic.twitter.com/onmUtYvJeN

— Fakhr-e-Alam (@falamb3) March 21, 2022