Στρατηγική Πυξίδα – Τουρκία: Οργή Ερντογάν για το σχέδιο της ΕΕ

Η Τουρκία χαρακτηρίζει «παράνομο» το σχέδιο της Ε.Ε. «Στρατηγική Πυξίδα» που διαμορφώθηκε τη Δευτέρα 22/3 στις Βρυξέλλες και επιτίθεται σε Ελλάδα-Κύπρο. Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η Στρατηγική Πυξίδα για την Ανατολική Μεσόγειο και η αναφορά στη χώρα μας φαίνεται ότι καθοδηγήθηκε από δύο μέλη της Ε.Ε. που έχουν μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις στα θαλάσσια σύνορά τους, εις βάρος και με την επίμονη άρνηση των δικαιωμάτων της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων». Το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρεται φυσικά -χωρίς να τις κατονομάσει- στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι το κεφάλαιο για την Ανατολική Μεσόγειο «αντιβαίνει ολοκληρωτικά στο Διεθνές Δίκαιο, στη διεθνή πρακτική και στους ίδιους τους νόμους της Ε.Ε. και έτσι είναι αποσυνδεδεμένο από την πραγματικότητα». Και «καθώς το σχέδιο αποτυγχάνει να δείξει προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως πυξίδα και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως στρατηγικό» αναφέρεται, ενώ η ανακοίνωση συνεχίζει: «Η Ε.Ε. έτσι γίνεται μέρος του προβλήματος αντί για μέρος της λύσης στην Ανατολική Μεσόγειο» και είναι «λυπηρό ότι η Ε.Ε. χάνει την αλήθεια και την πραγματικότητα και βλέπει μια υποψήφια προς ένταξη χώρα και έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ υπό μια τέτοια ρηχή προοπτική».

Παράλληλα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του σήμερα κάλεσε την ΕΕ να «ανοίξει τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία» και να ξεκινήσει σύντομα συζητήσεις για την Τελωνειακή Ένωση, «χωρίς να παραδοθεί σε φαύλα συμφέροντα», σύμφωνα με το Anadolu.

Turkiye expects EU to open negotiation chapters, start Customs Union discussions soon 'without surrendering to vicious interests,' Erdogan says

