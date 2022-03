Τελεσίγραφο στην Ουκρανία: Ηχηρό “όχι” στη Μόσχα, νέο κύμα βομβαρδισμών

Από μία κλωστή κρέμεται η ήδη απελπιστική κατάσταση στη Μαριούπολη, μετά το τελεσίγραφο της Ρωσίας στην Ουκρανία για παράδοση και την απόρριψη αυτού από το Κίεβο. Το Κίεβο αρνήθηκε να δεχθεί να καταθέσει τα όπλα και την άνευ όρων παράδοση της πόλης στη Ρωσία. Μα σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος της Μαριούπολης έχει ισοπεδωθεί, ενώ εδώ και εβδομάδες βρίσκεται σε κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης, με το ρωσικό στρατό να την πολιορκεί, να τη βομβαρδίζει χτυπώντας και αμάχους και να σαμποτάρει σχεδόν κάθε προσπάθεια ασφαλούς εκκένωσης. Η αντιπρόεδρος της Ουκρανίας, Ιρίνα Βερεστσούκ, όπως μετέδωσε το Ria Novosti, απέρριψε το τελεσίγραφο της Ρωσίας με το οποίο ζητούσε από το Κίεβο να δώσει απάντηση για παράδοση της Μαριούπολης μέχρι τις 5:00 σήμερα το πρωί.

Στο τελεσίγραφό του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, επισήμαινε ότι για τη διάσωση αμάχων θα ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι από τη Μαριούπολη, τόσο προς την ανατολική (προς τη Ρωσία δηλαδή όπου σύμφωνα με καταγγελίες μεταφέρθηκαν και άλλοι κάτοικοι παρά τη θέλησή τους!) όσο και προς τη δυτική κατεύθυνση, από τις 10:00 το πρωί της 21ης Μαρτίου, με τη Μόσχα να καλεί το Κίεβο «να επιδείξει σύνεση» και «να ακυρώσει τις οδηγίες που υποχρέωναν τους μαχητές στη Μαριούπολη να θυσιαστούν», όπως χαρακτηριστικά υποστήριζε.

Η απάντηση της Ουκρανίας, μέσω της αντιπροέδρου Βερεστσούκ ήταν ξεκάθαρη: «Δεν μπορεί να γίνει λόγος για παράδοση και κατάθεση όπλων. Έχουμε ήδη ενημερώσει τη ρωσική πλευρά γι’ αυτό», επισήμανε σε συνέντευξή της στην «Ukrayinska Pravda». «Αντί να χάνετε χρόνο σε επιστολές 8 σελίδων, απλώς ανοίξτε έναν ανθρωπιστικό διάδρομο», υπογράμμισε η κ. Βερεστσούκ. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων σημείωσε μάλιστα ότι το Κίεβο ειδοποίησε τόσο τον ΟΗΕ, όσο και τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού για την απόφασή του. Η επιστολή του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι θα δημιουργήσει ανθρωπιστικούς διαδρόμους μόνο εάν η Μαριούπολη παραδοθεί.

Η Ρωσία στο τελεσίγραφο παράδοσης της Μαριούπολης πρότεινε από τις 10:00 έως τις 12:00 να οργανωθεί μια έξοδος από την πόλη Ουκρανών στρατιωτικών και ξένων μισθοφόρων χωρίς όπλα, αναφέροντας ότι -σε αυτήν την περίπτωση, είναι εγγυημένο ότι θα σώσουν τη ζωή τους. Μετά από αυτό, όπως έλεγε, ανθρωπιστικές συνοδείες θα πρέπει να περάσουν στη Μαριούπολη και οι άμαχοι να απομακρυνθούν. Εκπρόσωποι του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ και του Ερυθρού Σταυρού θα μπορούσαν να συνοδεύσουν αυτή την ανθρωπιστική επιχείρηση «επί τόπου».

Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στην πόλη Σούμι, στα βορειοανατολικά της Ουκρανίας, όπου υπάρχουν αναφορές για διαρροή αμμωνίας σε εργοστάσιο χημικών. Οπως δήλωσε, μέσω Telegram, ο δήμαρχος του Σούμι, Ντμίτρο Ζιβίτσκι, στις 4:30 π.μ. αναφέρθηκε διαρροή αμμωνίας στο εργοστάσιο χημικών της «Σουμίχιμπρομ» επηρεάζει την περιοχή σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων. Ο δήμαρχος του Σούμι προειδοποίησε ότι η περιοχή γύρω από το εργοστάσιο είναι επικίνδυνη, προσθέτοντας ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν καταφύγια και υπόγεια για προστασία και περιγράφοντας την αμμωνία ως «άχρωμο αέριο με έντονη αποπνικτική οσμή». Μάλιστα, ο Ζιβίτσκι ανάρτησε και επείγουσες οδηγίες προς τους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να προφυλαχθούν από τη διαρροή και τη μολυσμένη ατμόσφαιρα.

Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, πέρασε ακόμη μία εφιαλτική νύχτα, καθώς οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται αδιάκοπα. Οι Ρώσοι βομβάρδισαν τη συνοικία Ποντίλ του Κιέβου και όπως μετέδωσαν τόσο ο Guardian, όσο και το CNN, που επικαλέστηκαν τις δηλώσεις του δημάρχου της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, από τα πλήγματα ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Ποντίλ (της ευρύτερης ιστορικής περιοχής του Ποντίλσκι στο Κίεβο) έπληξαν κατοικημένη περιοχή, όπου χτυπήθηκαν συγκροτήματα κατοικιών, αλλά και ένα εμπορικό κέντρο.

«Πολλές εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, πολλά σπίτια και ένα από τα εμπορικά κέντρα χτυπήθηκαν. Διασώστες, γιατροί και αστυνομικοί βρίσκονται ήδη στο σημείο», δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, στην ανάρτησή του στο Telegram. Μάλιστα, βίντεο φέρεται να έχει καταγράψει την επίθεση στο εμπορικό κέντρο «Retroville», με τα διεθνή δίκτυα να προσπαθούν να επαληθεύσουν τις πληροφορίες. Στρατιώτες απέκλεισαν τον χώρο και διέταξαν τους δημοσιογράφους να απομακρυνθούν, επικαλούμενοι τον κίνδυνο να ανατιναχθούν πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί, χωρίς να δώσουν άλλες λεπτομέρειες. Περίοικοι είπαν πως είχαν δει κοντά στο εμπορικό κέντρο εκτοξευτήρα πολλαπλών πυραύλων μερικές ημέρες νωρίτερα.

Νωρίτερα χθες βράδυ, σήμανε συναγερμός στο Κίεβο, καθώς αντιαεροπορικά πυρά «έσκισαν» τον ουρανό της πρωτεύουσας, αντιμετωπίζοντας τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Μάλιστα, σημειώθηκε έκρηξη έπειτα από εξουδετέρωση πυραύλου. Τα θραύσματα έπεσαν μπροστά σε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα.

Στο μεταξύ, παιδιά, που τα περισσότερα είναι ορφανά, τα οποία είχαν εγκλωβιστεί σε σανατόριο της Μαριούπολης, μεταφέρθηκαν σε μία από τις δύο πρωτεύουσες των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσαν χθες οικείοι τους στο Γαλλικό Πρακτορείο. Συνολικά 19 παιδιά και έφηβοι, ηλικίας από 4 έως 17 ετών, έζησαν για περίπου δύο εβδομάδες στα παγωμένα υπόγεια αυτού του σανατόριου, που ειδικεύεται στη θεραπεία πνευμονικών παθήσεων, ενώ ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν όχι μακριά από το κτίριο αυτό.

Κατοικώντας στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, σε πόλεις που βρίσκονται όχι μακριά από τη Μαριούπολη (νοτιοανατολικά), τα παιδιά είχαν σταλεί σε αυτό το σανατόριο πριν αρχίσει η ρωσική επίθεση στις 24 Φεβρουαρίου. Η Όλγα Λοπάτκινα, η κηδεμόνας έξι παιδιών μεταξύ αυτών, είχε ζητήσει την απομάκρυνσή τους από εκεί και τη μεταφορά τους στην Ευρώπη όπου έχει καταφύγει η ίδια αυτή τη στιγμή. Όμως σήμερα, ένα από αυτά της τηλεφώνησε για να της πει ότι μεταφέρθηκαν στο Ντονέτσκ, την πρωτεύουσα μιας «δημοκρατίας» ανταρτών που επί του παρόντος τελεί υπό ρωσικό έλεγχο, είπε η ίδια, διευκρινίζοντας ότι τα παιδιά έχουν εγκατασταθεί σε ένα νοσοκομείο εκεί.

Ο Αλεξέι Βολοστσούκ, συγγενής ενός υπαλλήλου του σανατόριου που είχε καταφύγει εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα προτού μπορέσει να φύγει από τη Μαριούπολη, είπε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες εμπόδισαν τη μεταφορά των παιδιών προς τη Ζαπορίζια, πόλη που ελέγχεται από τα ουκρανικά στρατεύματα. Όπως δήλωσε, ένας τοπικός εκλεγμένος αξιωματούχος μετέβη εκεί για να μεταφέρει τα παιδιά με ασθενοφόρο μέσω ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου, αλλά κατά τη διάρκεια επιθεώρησης σε σημείο ελέγχου στο Μπερντιάνσκ, οι Ρώσοι στρατιώτες αποφάσισαν να στείλουν τα παιδιά στο Ντονέτσκ επειδή κατάγονται από αυτήν την περιοχή.

