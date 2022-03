Μπερλουσκόνι γάμος: Η κόντρα, η τελετή και το παρασκήνιο

Περίπου 50 προσκεκλημένοι βρέθηκαν στην ανταλλαγή όρκων του πρώην πρωθυπουργού με την 32χρονη Μαρτίνα Φασίνα. Όπως μεταδίδει ο Telegraph, τα πέντε ενήλικα παιδιά του Μπερλουσκόνι ανησυχούν στην προοπτική πιθανών απαιτήσεων της Φασίνα για μερίδιο στην περιουσία των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ του πατέρα τους.

.@berlusconi's not-a-wedding with Fascina from Forza Italia (age 32) took place today. It was just a cerimony with no legal value -hence no financial consequences. Such is hig grip on the country's tabloids that all journalists call it "a symbolic marriage" as he's asked them to. pic.twitter.com/yTxDAovz51

— Daniele Albertazzi (@DrAlbertazziUK) March 19, 2022