Μαριούπολη – Σχολή Τέχνης: Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς οι Ρώσοι, δραματική η κατάσταση

Η Μαριούπολη, η νοτιοανατολική πόλη της Ουκρανίας βρίσκεται υπό πολιορκία εδώ και αρκετές εβδομάδες. Σε μία τελευταία εξέλιξη, το sky news μεταφέρει ότι το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης ισχυρίζεται ότι τα ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν μία σχολή τέχνης όπου 400 άνθρωποι έβρισκαν καταφύγιο από τον πόλεμο. Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα κανάλια Telegram του συμβουλίου της Μαριούπολης και της Ουκρανικής Βερχόβνα Ράντα, το συμβούλιο είπε ότι γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι ήταν μέσα και «βρίσκονται ακόμα κάτω από τα ερείπια» του κατεστραμμένου καλλιτεχνικού σχολείου G12 στην περιοχή της Αριστερής Όχθης της πόλης. Πληροφορίες για θύματα δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες.

Nothing says more about the crass brutality of Putin's war in Ukraine than this satellite image of the bombed remains of Mariupol Drama Theatre. Shelter for victims of his war, "CHILDREN" written outside so clearly that it's visible from space, and still it was bombed. pic.twitter.com/c20fwa2guH

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 19, 2022