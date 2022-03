Μαρία Σάκκαρη: Κόντρα στην την Ίγκα Σφιόντεκ στον τελικό του Indian Wells!

Κι όμως τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα! Η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη σε έναν ημιτελικό που θα μείνει στην ιστορία, κατάφερε τελικά να γονατίσει την Ισπανίδα Πάουλα Μπαντόσα με 2-1 σετ (6-2, 4-6, 6-1) και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Indian Wells, όπου θα αντιμετωπίσει την Ίγκα Σφιόντεκ (No. 4 στην παγκόσμια κατάταξη), η οποία επικράτησε με 2-1 σετ της Σιμόνα Χάλεπ στον άλλο ημιτελικό. Η Σάκκαρη (No. 6 στην παγκόσμια κατάταξη) πραγματοποίησε φοβερή εμφάνιση απέναντι στην Ισπανίδα (No. 7 στην παγκόσμια κατάταξη) και πήρε την πρόκριση σε 1 ώρα και 48 λεπτά.

Πλέον, η Μαρία έχει μπροστά της μια τεράστια πρόκληση. Κι αυτή δεν είναι άλλη από την άνοδο στο No.2 της παγκόσμιας κατάταξης. Αυτό θα συμβεί αν καταφέρει και κατακτήσει το τρόπαιο απέναντι στη Σφιόντεκ, ενώ αν ηττηθεί θα φτάσει τους 5085 βαθμούς και θα ανέβει στο Νο.3 του κόσμου, αφήνοντας στο Νο.4 την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (5073 βαθμοί). Η Ισπανίδα ξεκίνησε δυναμικά παίρνοντας το πρώτο γκέιμ, ωστόσο η Μαρία ήταν… σίφουνας στη συνέχεια. Η Ελληνίδα τενίστρια έκανε 2 σερί μπρέικ, πήρε τρία σερί γκέιμ και έφτασε στο 1-4. Η Μπαντόσα κράτησε για πρώτη φορά το σερβίς της για το 2-4, η Μαρία έκανε το ίδιο για το 2-5 και με νέο μπρέικ έφτασε στο 2-6, κατακτώντας έτσι το 1ο σετ.

Η Σάκκαρη μπήκε αποφασιστικά στο 2ο σετ, διατήρησε το σερβίς της (0-1), η Μπαντόσα αντέδρασε και πέρασε μπροστά (2-1), αλλά η Μαρία απάντησε με μπρέικ (2-2). Η Ισπανίδα πήρε το μπρέικ και κράτησε το σερβίς της για το 4-2 και παρά την προσπάθεια της Σάκκαρη (4-3, 5-4), έκανε το 6-4 και έφερε το ζευγάρι στα ίσα.

Η Μαρία ξεκίνησε και στο 3ο σετ με… φόρα. Κράτησε το σερβίς της στην αρχή και μετά έκανε το μπρέικ (0-2). Η Ισπανίδα απάντησε με το ίδιο νόμισμα (1-2), αλλά και πάλι η Σάκκαρη με τρία σερί γκέιμ (και νέο μπρέικ) έφτασε στο 1-4. Η Ελληνίδα τενίστρια εκμεταλλεύτηκε το μομέντουμ, συνέχισε να κυριαρχεί στο γήπεδο και με το 6-1 πήρε θριαμβευτικά την πρόκριση για τον σπουδαιότερο τελικό της καριέρας της!

