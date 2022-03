Μητσοτάκης – Μαριούπολη: Η Ελλάδα θα αναλάβει να ανακατασκευάσει το μαιευτήριο

Η Ελλάδα θα αναλάβει να ανακατασκευάσει το μαιευτήριο της Μαριούπολης που βομβαρδίστηκε, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με άλλους τρεις ηγέτες των χωρών που νότου που συμμετείχαν σε σύσκεψη σήμερα στη Ρώμη, δηλαδή του πρωθυπουργού της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι, της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα ο πρωθυπουργός θέλησε να εκφράσει δημόσια τον αποτροπιασμό του για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, «ειδικά στην Μαριούπολη». «Γνωρίζετε το έντονο ελληνικό ενδιαφέρον για την πόλη αυτή η οποία έχει μετατραπεί σε σύμβολο αντίστασης του ουκρανικού λαού απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα καθώς εκεί κατοικούν παραπάνω από 100.000 ελληνικής καταγωγής Ουκρανοί», τόνισε.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 18, 2022