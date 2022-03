Ακάρ για Αιγαίο: Νέες προκλητικές δηλώσεις

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την έκτακτη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, κατέληξε να προτείνει την από κοινού τουριστική και πλουτοπαραγωγική εκμετάλλευση του Αιγαίου. Ο Ακάρ μίλησε, μεταξύ άλλων, για συνεκμετάλλευση “των πλούτων του Αιγαίου”. “Με τον κύριο υπουργό, με τον Νίκο έχουμε ειλικρινείς, διάφανες ξεκάθαρες συνομιλίες, για να δώσουμε μια θετική ατμόσφαιρα, ένα θετικό κλίμα. Με στόχο οι λαοί των δύο χωρών να ευημερούν. Για να μοιραστούν τα πλούτη και τις ομορφιές του Αιγαίου. Υπάρχει ο τουρισμός, η αλιεία και διάφοροι άλλοι πόροι. Είμαστε υπέρ της κοινής χρήσης”, ανέφερε ο κ. Ακάρ, μιλώντας, μάλιστα για “θετική ανταπόκριση” του κ. Παναγιωτόπουλου.

