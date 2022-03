Ουκρανία πόλεμος: Ρωσίδα δημοτική σύμβουλος στα χρώματα της Ουκρανίας

Μια δημοτική σύμβουλος στη Ρωσία προκάλεσε την οργή των συναδέλφων της αφού φέρεται να εμφανίστηκε σε συνεδρίαση φορώντας στο κεφάλι της ένα στεφάνι με το εθνικό λουλούδι της Ουκρανίας. Η Πιρόγκοβα Χέλγκα, μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Νοβοσιμπίρσκ, στη Σιβηρία, δημοσίευσε στο διαδίκτυο μια φωτογραφία της φορώντας μπλε μπλούζα και στεφάνι από κίτρινα ηλιοτρόπια – τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Η κ. Χέλγκα ισχυρίστηκε ότι οι συνάδελφοί της της φώναζαν για το ντύσιμό της και απαίτησαν να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση. Η προκλητική δήλωση μέσω των στιλιστικών επιλογών της δημοτικής συμβούλου έρχεται σχεδόν τρεις εβδομάδες αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τα στρατεύματά του να εισβάλουν στην Ουκρανία. Υπάρχουν φόβοι ότι δεκάδες χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στις αδιάκριτες ρωσικές επιθέσεις σε πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες έχουν προκαλέσει τη φυγή περισσότερων από τρία εκατομμύρια Ουκρανών.

Deputy of #Novosibirsk City Council Pirogova Helga came to the session in this outfit. Her colleagues started to shout at her, demanded to take away her mobile phone and to throw her out of the session. pic.twitter.com/FaS9LUnQFH

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022