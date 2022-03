Ουκρανία πόλεμος: Κατατάχθηκε Ουκρανός πρώην σταρ του τένις

Ο τενίστας Αλεξάντρ Ντολγκοπόλοφ είναι ο τελευταίος στη μεγάλη σειρά των Ουκρανών αθλητών που επιστρέφουν στην πατρίδα τους για να πολεμήσουν εναντίον του ρωσικού στρατού. Είναι, δε, ο τρίτος διάσημος πρώην τενίστας που το κάνει μετά τους Σέρχιι Σταχόφσκι και Αντρέι Μεντβέντεφ. Οι τρεις τους, δε, ενώνονται από την αγάπη τους για το άθλημα και την πατρίδα τους. Ο Αλεξάντρ Ντολγκοπόλοφ κι ο Σερχίι Σταχόφσκι ήταν βασικά στελέχη της εθνικής Ουκρανίας στο τουρνουά εθνικών ομάδων Davis Cup και αρχηγός της αποστολής ήταν ο Αντρέι Μεντβέντεφ!

«Αυτή είναι η πατρίδα μου και θα την υπερασπιστούμε. Μαζί με όλους τους άλλους που έχουν μείνει», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram και συνέχισε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους διάσημους που αποφάσισαν να βρεθούν στο μέτωπο. Τρέφω πολύ σεβασμό για εσάς και είμαι περήφανος για το πόσο ενωμένη είναι η χώρα που βρίσκεται υπό τέτοια πίεση από έναν τρελό δικτάτορα».

Επίσης μοιράστηκε και μια φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Twitter όπου δείχνει ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο, ένα τουφέκι και το κράνος τους. «Συνήθως ήταν ρακέτες και χορδές, τώρα αυτό», έγραψε. Ο 33χρονος Ντολγκοπόλοφ που κρέμασε τη ρακέτα του το 2021 μετά από μια αξιόλογη καριέρα, έφυγε από την Ουκρανία με κατεύθυνση την Τουρκία μαζί με τη μητέρα του και την αδερφή του μια ημέρα πριν την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα του.

Used to be rackets and strings, now this🙄🙏🏻🇺🇦 pic.twitter.com/hdYjMDlMuo

