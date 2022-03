Έγκυος Μαριούπολη: Η γυναίκα που κατηγορήθηκε από τη Ρωσία, “σπάει τη σιωπή της”

Η έγκυος από τη Μαριούπολη, η οποία γέννησε τελικά ενώ κατηγορήθηκε από τους Ρώσους πως είναι ηθοποιός, μίλησε για όλα όσα βίωσε από τον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου. Η μπλόγκερ Mariana Vishegirskaya, η οποία έγινε παγκόσμιο θέμα, μίλησε στον «Guardian» και διηγήθηκε όλα όσα βίωσε από τον βομβαρδισμό στο μαιευτήριο στη Μαριούπολη. Μάλιστα, περιέγραψε ό,τι συνέβη, ενώ είχε δίπλα της τη νεογέννητη Βερόνικα. «Συνέβη στις 9 Μαρτίου στο νοσοκομείο νούμερο τρία της Μαριούπολης», δήλωσε αρχικά η Mariana Vishegirskaya, η οποία, την ώρα που μιλούσε, εξακολουθούσε να φορά τις ίδιες πουά πιτζάμες που φορούσε όταν έφυγε από το μαιευτήριο που βομβαρδίστηκε.

Marianna Podgurskaya and her husband Yuri holding their daughter. pic.twitter.com/QldVKlAqcg

— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022