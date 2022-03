Drone στην Κροατία: Από τύχη γλίτωσαν την τραγωδία

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) που συνετρίβη στο Ζάγκρεμπ μετέφερε αεροβόμβα 120 κιλών που εξερράγη σε κρατήρα που σχηματίστηκε μετά από πρόσκρουση στο έδαφος. Αυτό ανέφερε την Κυριακή η εθνική τηλεόραση HRT , επικαλούμενη πηγή του υπουργείου Άμυνας της Κροατίας. Σύμφωνα με την πηγή, τα ίχνη που βρέθηκαν στο drone δείχνουν ότι το βάρος της βόμβας μπορεί να έφτανε τα 120 κιλά. «Όταν όμως το drone έπεσε σε μαλακό έδαφος, η έκρηξη σημειώθηκε υπόγεια. Εάν [η βόμβα] είχε χτυπήσει άσφαλτο ή μπετόν, οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές», δήλωσε στρατιωτική πηγή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα echedoros-a.gr. Με τη σειρά του, σε ένα σχόλιο στην τηλεόραση, ο υπουργός Άμυνας της Κροατίας Μάριο Μπάνοζιτς είπε ότι μεταξύ των θραυσμάτων του UAV υπάρχουν ξεχωριστά στοιχεία που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή της ουκρανικής πλευράς στην εκτόξευση του.

The drone that crashed in #Zagreb last night came into #Croatia from Hungary flying at 700km/h at altitude of 1300 meters.

No casualties reported, still unclear who launched the soviet-era drone. pic.twitter.com/fFMWjBr2EG

— Based Croatia (@Based_Croatia) March 11, 2022