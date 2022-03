Ουκρανία πόλεμος: Τα ρωσικά στρατεύματα ante portas

Αποφεύγοντας, ελλείψει αεροπορικής κάλυψης και λόγω τεχνολογικής μειονεξίας, την εκ παρατάξεως μάχη με τα εισβάλλοντα ρωσικά στρατεύματα, η ουκρανική στρατηγική εστίασε στην παρενόχληση του εχθρού και στην οχύρωση των μεγάλων αστικών κέντρων. Η τακτική αυτή τους επέτρεψε να αποφύγουν μια συντριπτική ήττα και τους εξασφάλισε χρόνο, καθώς οι Ρώσοι αιφνιδιάστηκαν από αυτοί και στη συνέχεια αντιμετώπισαν προβλήματα επιμελητείας εξαιτίας του χρονικού μήκους των επιχειρήσεων, για το οποίο δεν ήταν προετοιμασμένοι. Αφού όμως συνήλθαν από την αρχική έκπληξη, αναδιοργανώθηκαν και άρχισαν να πολιορκούς τις πόλεις «κλειδιά» της Ουκρανίας.

Η ίδια η ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, αναμένει την τελική επίθεση της Ρωσίας, προετοιμαζόμενη στο μέτρο των δυνατοτήτων της να την υπομείνει. Την ίδια ώρα το κέντρο του Χάρκοβο, της δεύτερης σε μέγεθος πόλης της Ουκρανίας, είναι κατεστραμμένο όπως δείχνουν φωτογραφίες και βίντεο που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας. Επιπλέον, οι πόλεις Μικολάιβ και Σούμι βρίσκονται επίσης υπό συνεχή ρωσική επίθεση, παραμένουν περικυκλωμένες και πλήττονται από σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς. Η πόλη Βολνοβάχα, στην ανατολική Ουκρανία, έχει καταστραφεί ολοσχερώς μετά τη ρωσική εισβολή, όμως οι μάχες συνεχίζονται προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι ρωσικές δυνάμεις να την περικυκλώσουν. Ένα γνωστό ξενοδοχείο, ορόσημο για τη βόρεια πόλη Τσερνίχιφ, έγινε ερείπια κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως και το τοπικό δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Δορυφορικές φωτογραφίες που ελήφθησαν το πρωί του Σαββάτου δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε αστικές υποδομές και σε πολυκατοικίες σε όλη την πόλη της Μαριούπολης, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ιδιωτική αμερικανική εταιρεία. Η Maxar Technologies ανακοίνωσε ότι φαίνονται πυρκαγιές στο δυτικό τμήμα της πόλης-λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας και δεκάδες πολυώροφες πολυκατοικίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις φωτογραφίες αυτές. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε ότι η Μαριούπολη πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις που έχουν εισβάλει στη χώρα του, αλλά η πόλη εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο. Τουλάχιστον 1.582 άμαχοι στη Μαριούπολη σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα των ρωσικών βομβαρδισμών και ενός αποκλεισμού της πόλης επί 12 ημέρες, ανακοίνωσε το δημοτικό συμβούλιο την Παρασκευή.

Οι εικόνες που δημοσιεύονται στα social media από Χάρκοβο είναι αποκαλυπτικές και συνάμα αποκαρδιωτικές, καθώς η πόλη είναι κυριολεκτικά κατεστραμμένη σε μεγάλο βαθμό. Οι Ουκρανοί καταγγέλλουν ότι οι Ρώσοι βομβαρδίζουν γειτονιές της πόλης όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικοί στόχοι.

Σχεδόν 13.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν το Σάββατο από διάφορες πόλεις της Ουκρανίας, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ, σχεδόν διπλάσιος από τον αριθμό των πολιτών που κατάφερε να διαφύγει την προηγούμενη μέρα. Η Βέρεστσουκ δήλωσε σε ηλεκτρονικό μήνυμά της ότι κανείς δεν κατάφερε να φύγει από την πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης και κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις για την παρεμπόδιση αυτή. Η Μόσχα είχε κατηγορήσει νωρίτερα τις ουκρανικές δυνάμεις ότι σκόπιμα παγίδευσαν ανθρώπους εκεί.

Reported center of #Kharkiv city #Ukraine. Does anyone notice any possible military objects around? #Russia should be wiped out of world history for unprovoked and inhumane war crimes in 🇺🇦‼️🤬 #StopRussia #StopRussianAggression #CloseTheSky #ClosetheSkyoverUkraine pic.twitter.com/JhDynSPB4V

— ᴰᴹᵞᵀᴿᴼ 🇺🇦 (@yenpox) March 12, 2022