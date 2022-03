Περιφέρεια Αττικής: Προς μία ανθεκτικότερη και ευφυέστερη περιφέρεια

Δύο σημαντικές διακρίσεις απέσπασε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής στα φετινά βραβεία Best City Awards 2022, που διοργάνωσε η Boussias, υπό την Αιγίδα και της Περιφέρειας Αττικής. Ειδικότερα το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής πήρε για την Δομή – Social Network Aττική, 2 BRONΖΕ βραβεία στις κατηγορίες:

Κοινωνική Συνοχή και Βιώσιμη Ανάπτυξη Κοινωνική Ευθύνη

Τα Best City Awards τα μοναδικά βραβεία που επιβραβεύουν την Καινοτομία και την ΠοιότηταΖωής στις ελληνικές πόλεις ανέδειξαν, στη Θεατρική Σκηνή | Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης τους νικητές, σε μια ολοζώντανη covid free Τελετή Απονομής με τη συμμετοχή των νικητών, των μελών της Κριτικής Επιτροπής, εκπροσώπων Δημοσίου και επιχειρήσεων, καθώς και δημοσιογράφων. Για 5η χρονιά ανέδειξαν κορυφαίες πρακτικές και λύσεις της χρονιάς που πέρασε, μιας χρονιάς εξαιρετικά δύσκολης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου δοκιμάστηκαν οι αντοχές συστημάτων και ανθρώπων.

Δράσεις κοινωνικής συνοχής

Ο Περιφερειάρχης Αττικής και επίτιμος Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Γ. Πατούλης, ο οποίος λόγω της εξέλιξης της κακοκαιρίας «Φίλιππος» δεν κατάφερε να βρίσκεται στην εκδήλωση, έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο οποίο επισήμανε μεταξύ άλλων: «Συγχαρητήρια σε όσους βλέπουν μακριά, στους νικητές των Best City Awards, που παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες της χρονιάς, κατάφεραν να διακριθούν για τις δράσεις τους και να αποτελέσουν φωτεινά παραδείγματα αειφόρων πόλεων». Στη συνέχεια ο κ. Πατούλης εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες για τα βραβεία που απονεμήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής, υπογραμμίζοντας: « Στρατηγική μας στην Περιφέρεια Αττικής είναι το να μεταμορφώσουμε την μεγαλύτερη μητροπολιτική περιφέρεια της χώρας σε Περιφέρεια Κοινωνικής συνοχής, και να την βελτιώνουμε διαρκώς σε ισχυρότερη, ανθεκτικότερη και ευφυέστερη. Έτσι, αξιοποιήσαμε στο έπακρο την Δομή Υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης «Social Network Αττική»∙ προσπαθώντας να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και τις κοινωνικές ανάγκες που, ειδικά, κατά την πανδημική περίοδο οξύνθηκαν.

Το «Social Network Αττική» το οποίο και βραβεύεται σήμερα, έχει ως δικαιούχο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, για την υλοποίηση τoυ, και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η Δομή αποτελεί την στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας Αττικής για την διακυβέρνηση, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης, την λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου, αλλά και την υλοποίηση δράσεων στο κοινωνικό πεδίο για την πρόληψη αναγκών ,την κάλυψη κενών, καθώς και την άμεση παρέμβαση σε περιόδους κρίσης. Το Περιφερειακό Παρατηρητήριό Κοινωνικής Ένταξης, έχει εξελιχθεί σε επιχειρησιακό βραχίονα χάραξης της περιφερειακής κοινωνικής πολιτικής. Υλοποιούμε λοιπόν μια ολοκληρωμένη παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύου προστασίας του πληθυσμού μέσω των κοινωνικών δομών. Είτε αυτές είναι χρηματοδοτούμενες από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, είτε από εθνικούς πόρους.

Social Attica

Η διαρκής συνεργασία, η δικτύωση με το πλήθος των φορέων και των δομών, και η ανάγκη διαρκούς παρακολούθησης αυτών μας οδήγησαν στην ανάπτυξη γεωχωρικού πληροφοριακού συστήματος. Σε συνδυασμό με το πληροφοριακό σύστημα «Social Attica» της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής είμαστε σε θέση να διασφαλίζουμε την έγκαιρη διάγνωση δυσλειτουργιών ή νέων αναγκών σε πόρους, υποδομές, υπηρεσίες και εργαλεία. Εξαιτίας των έκτακτων αναγκών από την εξάπλωση της νόσου Sars – CoV – 2 δημιουργήσαμε επίσης και το γεωχωρικό πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης των υγειονομικών μονάδων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. Πολλαπλές δράσεις πραγματοποιούνται με φορείς, όπως π.χ. το ΕΚΠΑ, για την ενδυνάμωση των ικανοτήτων υπερ των ωφελουμένων, για τον σχεδιασμό προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, για το trafficking κ.α.

Ο τρίτος τομέας αφορά στην λειτουργία μηχανισμού για άμεσες παρεμβάσεις σε έκτακτες κρίσεις, όπως στις καταστροφικές πυρκαγιές που χτύπησαν την χώρα ήδη από τον Ιούλιο του ’18, και στην τρέχουσα υγειονομική κρίση. Η Δομή Social Network – Αττική , τον Απρίλιο του 2019, μετά από αίτημα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης προχώρησε στην από κοινού λειτουργία της Δομής Πυρόπληκτων, έως και τον Δεκέμβριο του 2020 και έτσι εξυπηρετήθηκαν 4.000 μοναδικοί ωφελούμενοι.

Πιλοτικό πρόγραμμα σε τέσσερις δήμους

Με την ίδια λογική, και λόγω των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της πανδημίας,υλοποιούμε σε τέσσερις Δήμους της Περιφέρειας (Νέας Σμύρνης, Δάφνης – Υμηττού, Αγίας Βαρβάρας, και Μεγαρέων) πιλοτικό πρόγραμμα πρόληψης και προ-συμπτωματικού ελέγχου με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες. Έως σήμερα έχουν ωφεληθεί από τις υπηρεσίες του προγράμματος 8.621 πολίτες, εκ των οποίων 5.226 έχουν ολοκληρώσει δωρεάν τις ιατρικές εξετάσεις τους. Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ως Περιφέρεια Αττικής έχουμε δεσμευθεί να υπηρετήσουμε τις αρχές της Κοινωνικής Συνοχής και της Κοινωνικής Ευθύνης, ώστε να αξιοποιούμε στο μάξιμουμ, ενδεδειγμένες αποτελεσματικές λύσεις, τόσο στο τώρα, για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όσο και για την μετά-covid Εποχή στην οποία προσβλέπουμε».

Μηχανισμοί κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης

Τα βραβεία παρέλαβε για λογαριασμό του Περιφερειάρχη η Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μ. Κουρή, η οποία αφού ευχαρίστησε τα μέλη της κριτικής επιτροπής για τα βραβεία, επισήμανε μεταξύ άλλων: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που παραλαμβάνω τα βραβεία που ήταν αποτέλεσμα της υλοποίησης της Πράξης «Δομή Υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης Social Network – Αττική» . Βασικός στόχος της Δομής είναι να αποτελέσει την πλατφόρμα υποστήριξης των μηχανισμών που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση, ενώ παράλληλα στοχεύει στη δημιουργία ενός κόμβου διαλειτουργικότητας των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, ένταξη Ρομά, κ.ά.) καθώς και ενός περιφερειακού σημείου διεπαφής και επικοινωνίας με τις Ειδικές Γραμματείες και τις αντίστοιχες Επιτελικές Δομές των Υπουργείων.

Τελικός στόχος της Δομής είναι η δικτύωση – διασύνδεση κι ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών για όλες τις συναφείς δράσεις. Τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι ως σήμερα έχουν ωφεληθεί από τις υπηρεσίες του προγράμματος 8.621 πολίτες εκ των οποίων 5.226 έχουν ολοκληρώσει δωρεάν τις ιατρικές εξετάσεις τους».

4 κορυφαίες διακρίσεις

Τα Best City Awards 2022 περιλάμβαναν 4 κορυφαίες διακρίσεις τις οποίες απέσπασαν οι υποψηφιότητες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία από τα βραβεία που έλαβαν σε διαφορετικές κατηγορίες, αποδεικνύοντας το πολυδιάστατο έργο τους και τη σταθερή επένδυσή τους στην διατήρηση υψηλών δεικτών επίδοσης. Έτσι ο Δήμος Χανίων κατέκτησε τη διάκριση Smart City of the Year, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού έλαβε τη διάκριση Smart Town of the Year και ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου αναδείχθηκε σε Smart Municipality of the Year. Τον τίτλο Smart City Supplier of the Year κέρδισε η Crowdpolicy.