Κράνος Φέτελ: Τέλος η σημαία του ψευδοκράτους

Δεν πρόλαβαν να περάσουν μερικές μέρες και οι υπεύθυνοι για την τοποθέτηση της σημαίας του ψευδοκράτους στο κράνος του S. Vettel προχώρησαν σε αφαίρεσή της. Μετά την καταγγελία του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτων στην FIA και την ανοιχτή επιστολή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, οι άνθρωποι της αγωνιστικής ομάδας της Aston Martin και ο S. Vettel κατάλαβαν το λάθος που πραγματοποιήσαν και αμέσως προχώρησαν σε αντικατάσταση της διακοσμητικής επένδυσης του κράνους του Γερμανού πιλότου. Όλα ξεκίνησαν τις προηγούμενες μέρες, όταν η ομάδα της Aston Martin και ο S. Vettel συμμετείχαν στις χειμερινές δοκιμές του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Formula 1 στο Μπαχρέιν με ένα κράνος που είχε τις σημαίες όλων των κρατών του κόσμου.

Vettel has a new helmet design which pays tribute to the people of Ukraine and calls for peace 🇺🇦🕊 pic.twitter.com/TvRFDUqLLd

— ESPN F1 (@ESPNF1) March 10, 2022