Wali Sniper – Ουκρανία: Ο θρυλικός ελεύθερος σκοπευτής που πολέμησε τον ISIS, μάχεται για το Κίεβο

Ο Wali, βετεράνος Καναδός ελεύθερος σκοπευτής, που υπηρέτησε στον πόλεμο του Αφγανιστάν, τώρα μάχεται για τους Ουκρανούς κατά της Ρωσίας. Το πραγματικό όνομά του δεν είναι γνωστό. Σε δηλώσεις του, που έχει παραχωρήσει σε διεθνή ΜΜΕ, ζητεί να μην κατονομάζεται, για την ασφάλεια της οικογένειάς του. Στην καθημερινότητά του ζει στον Καναδά και εργάζεται ως προγραμματιστής. «Μία εβδομάδα πριν προγραμμάτιζα σε υπολογιστή. Τώρα, χρησιμοποιώ αντιαρματικούς πυραύλους σε μια αποθήκη για να σκοτώσω πραγματικούς ανθρώπους. Αυτή είναι η πραγματικότητά μου τώρα», είπε στο CBC. Στο Αφγανιστάν κέρδισε το ψευδώνυμο «Wali», που στα αραβικά μεταφράζεται ως «προστάτης». Ο «θρύλος» του Wali λέει πως το 2017, στο Ιράκ, χτύπησε στόχο στα 3.450 μέτρα.

Μέσα στη νύχτα, την 1η Μαρτίου, ο Wali ξεκίνησε για την Ουκρανία, περνώντας τα πολωνικά σύνορα με τρεις ακόμα Καναδούς στρατιώτες. Είχαν απαντήσει στο κάλεσμα του προέδρου Ζελένσκι και έφυγαν για την Ουκρανία ώστε να βοηθήσουν τον στρατό της να αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις.

⚡️The most famous sniper "Wali" has arrived in #Ukraine to fight against occupiers

Οι Ουκρανοί, λέει ο Wali, τους υποδέχτηκαν με αγκαλιές και χειραψίες. «Ήταν πολύ χαρούμενοι που πήγαμε εκεί» είπε, όπως μεταδίδει το CBC. «Ήταν σαν να γίναμε αμέσως φίλοι». Ο Wali δεν αποκαλύπτει από πού ακριβώς πέρασε τα σύνορα, αλλά λέει πως είδε ένα «κύμα» προσφύγων να φεύγει από τα ουκρανικά εδάφη προς την Πολωνία, με λεωφορεία και με τα πόδια. «Θέλω να τους βοηθήσω. Είναι τόσο απλό», είπε ο Wali, σχετικά με τον λόγο που τον οδήγησε να περάσει τα σύνορα και να πάρει μέρος στις συγκρούσεις. Ο ίδιος έχει αντιμετωπίσει μέλη του ISIS στο πλευρό των κουρδικών δυνάμεων στο Ιράκ. Ο Wali δήλωσε στη γαλλοκαναδική έκδοση La Presse: «Μου είπαν ότι χρειάζονταν ελεύθερο σκοπευτή. Ένιωσα σαν ένας πυροσβέστης που ακούει τον συναγερμό. Έπρεπε να πάω».

One of the world’s best snipers has arrived in Ukraine.

The French-Canadian “Wali” from the Royal Canadian 22e Régiment made his reputation during tours in Afghanistan, Syria and Iraq

He fought in the same Canadian unit as the sniper with the world’s longest kill (3.5 km)

