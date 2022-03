Ουκρανία: Υποστηρίζει ότι σκότωσε κι άλλο διοικητή του ρωσικού στρατού

Ένας ακόμα Ρώσος στρατιωτικός διοικητής σκοτώθηκε από τον ουκρανικό στρατό τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Ουκρανίας. Ο αρχιστράτηγος Αντρέι Κολέσνικοφ, διοικητής του 29ου στρατού της ανατολικής στρατιωτικής περιοχής, εξοντώθηκε από το Κίεβο, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος. Η είδηση αρχικά αναφέρθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι σκότωσε Ρώσο στρατηγό, αφού ο υποστράτηγος Βιτάλι Γερασίμοφ φέρεται να σκοτώθηκε σε μάχη κοντά στο Χάρκοβο την Τρίτη.

Major General Andrei Kolesnikov, head of the 28th Army of the Easter Military District of the Russian Army killed in Ukraine.

