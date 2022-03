Κόρη Λαβρόφ: Η χλιδάτη ζωή της 26χρονης Πωλίνα Κοβάλεβα

Είναι 26 ετών, όμορφη, πλούσια και ζει μια ξέγνοιαστη ζωή μακριά από την πατρίδα της τη Ρωσία στο υπερ-χλιδάτο διαμέρισμά της στο Κένσινγκτον, το οποίο αγόρασε 4,5 εκατομμύρια λίρες σε ηλικία μόλις 21 ετών. Δεν είναι μια οποιαδήποτε κοπέλα. Είναι η κόρη της ερωμένης του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, από προηγούμενο γάμο της, που ζει μια πλουσιοπάροχη ζωή γεμάτη ταξίδια και διακοπές. Το όνομά της είναι Πωλίνα Κοβάλεβα και τις τελευταίες ώρες η φωτογραφία της δημοσιεύεται σε μερικά από τα μεγαλύτερα βρετανικά Μέσα. Κι αυτό γιατί έχει γίνει και εκείνη ένα από τα πρόσωπα που στοχοποιούνται στο πλαίσιο της επιβολής κυρώσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η 26χρονη, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα των Times, εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια ενός διαμερίσματος στη πανάκριβη High Street του Kένσινγκτον στο κεντρικό Λονδίνο, το οποίο φέρεται να αγόρασε έναντι 4,5 εκατομμυρίων λιρών σε ηλικία μόλις 21 ετών. Έχει αποφοιτήσει από Business School του Imperial College, με ειδίκευση στα οικονομικά και την επιχειρηματική στρατηγική, ενώ πριν καλά-καλά πάρει το πτυχίο της, έπιασε δουλειά στον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό Gazprom.

I would like you to meet Polina Kovaleva. Polina is a 26-year-old glamorous Russian girl from London🇬🇧. She lives in a huge apartment in Kensington and loves to party, her instagram feed looks like a non-stop holiday. That’s not unheard of, but there is one small detail…(THREAD) pic.twitter.com/6OsVGjPxQQ

— Maria Pevchikh (@pevchikh) March 10, 2022