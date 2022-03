Μαιευτήριο Μαριούπολη – Ουκρανία: Παγκόσμιος αποτροπιασμός για τον βομβαρδισμό στο νοσοκομείο

Με σειρήνες, ολονύκτιο σφυροκόπημα και νεκρούς ξημέρωσε η 15η μέρα εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, εν αναμονή της ρωσικής εφόδου στο Κίεβο. Πλέον στο Κίεβο αναμένουν πότε οι Ρώσοι θα κάνουν την ολομέτωπη επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα, με τους κατοίκους να αγωνιούν κάθε λεπτό που περνά, με τον ρωσικό κλοιό να είναι πια ασφυκτικός. Ο ουκρανικός στρατός, εξάλλου, ανακοίνωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα συγκεντρώνονται διαρκώς γύρω από το Κίεβο, περικυκλώνοντάς το.

Το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας διαβεβαίωσε πάντως ότι οι Ουκρανοί αμύνονται σθεναρά και ότι οι δυνάμεις του ανακόπτουν τη ρωσική επίθεση. Μάλιστα, ο ουκρανικός στρατός υποστηρίζει στην ανακοίνωσή του ότι οι ρωσικές δυνάμεις υπέστησαν μεγάλες απώλειες και φέρνουν εφεδρείες, αν και οι πληροφορίες είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο. Παράλληλα, ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να προωθούνται για να περικυκλώσουν το Κίεβο και ενισχύουν τις θέσεις τους στο Μικολάιφ, ενώ οι επιθέσεις συνεχίζονται σε Χάρκοβο, Ιζιούμ, Σούμι και Οχτίρκα.

Την ίδια ώρα, το σφυροκόπημα από τους Ρώσους συνεχίστηκε για ακόμη μία νύχτα στα περίχωρα του Σούμι. Συγκεκριμένα, ρωσικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν την πόλη Οχτίρκα, αλλά και το χωριό Μπιτίτσια, όπως αναφέρει ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης του Σούμι, Ντμίτρο Ζιβίτσκι στο Telegram και αναπαράγει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων. «Τα ρωσικά εχθρικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τα περίχωρα του Σούμι και το χωριό Μπιτίτσια», έγραψε ο Ζιβίτσκι. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο περιφερειακός αξιωματούχος του ουκρανικού στρατού, από τους ολονύχτιους βομβαρδισμούς στην Οχτίρκα του Σούμι σε κατοικημένες περιοχές, σκοτώθηκαν ένα 13χρονο αγόρι και δύο γυναίκες.

Παράλληλα, ο Ζιβίτσκι ανέφερε ότι χτυπήθηκε και ένας αγωγός φυσικού αερίου. «Η εχθρική αεροπορία χτύπησε κατοικίες. Από τις επιθέσεις διασώθηκαν 5 άτομα, εκ των οποίων δύο παιδιά. Επίσης, καταστράφηκε μερικώς το αστυνομικό τμήμα», δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής κρατικής διοίκησης του Σούμι, Ντμίτρο Ζιβίτσκι, επικαλούμενος έκθεση της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Σούμι. «Το εχθρικό πυροβολικό πυροβόλησε στο πρώην εργοστάσιο «Electrobutprilad». Το αποτέλεσμα του βομβαρδισμού σκότωσε τρεις χωρικούς, μεταξύ των οποίων ένα ανήλικο αγόρι», συμπλήρωσε.

Ολα αυτά λίγες ώρες πριν τη νέα κατάπαυση πυρός, που αναμένεται να ισχύσει από τις 9:00 το πρωί. Συγκεκριμένα, οι ουκρανικές αρχές σχεδιάζουν να ανοίξουν τρεις ανθρωπιστικούς διαδρόμους στην περιοχή της πόλης Σούμι, όπως ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ντμίτρο Ζιβίτσκι. Οι διάδρομοι αυτοί θα επιτρέψουν άμαχοι να φύγουν προς την πόλη Πολτάβα, στην κεντρική Ουκρανία, περίπου 170 χιλιόμετρα νότια, διευκρίνισε ο κ. Ζιβίτσκι μέσω Telegram. Υπενθύμισε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 09:00. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, σχεδόν 50.000 κάτοικοι έφυγαν από τη Σούμι προχθές Τρίτη και χθες Τετάρτη.

Χθες, πάντως, η Ρωσία προκάλεσε την κοινή γνώμη, καθώς εν μέσω εκεχειρίας, η Ουκρανία κατήγγειλε τη ρωσική πλευρά για «θηριωδίες», με επιθέσεις στην κεντρική αγορά της Μαριούπολης, αλλά και σε νοσοκομείο Παίδων/μαιευτήριο της περιοχής, σε βομβαρδισμούς που είχαν ως συνέπεια τον τραυματισμό 17 ανθρώπων. «Απευθείας βομβαρδισμός σε μαιευτήριο. Άνθρωποι, παιδιά είναι κάτω από τα συντρίμμια. Κτηνωδία!», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

«Μαριούπολη. Άμεσο χτύπημα των ρωσικών δυνάμεων στο μαιευτήριο. Άνθρωποι, παιδιά, βρίσκονται κάτω απ’ τα συντρίμμια. Κτηνωδία! Για πόσο ακόμα ο κόσμος θα είναι συνεργός αγνοώντας τον τρόμο; Κλείστε τον εναέριο χώρο τώρα! Σταματήστε τις δολοφονίες! Έχετε τη δύναμη, αλλά φαίνεται πως χάνετε την ανθρωπιά».

Δείτε την ανάρτηση του προέδρου Ζελένσκι, που συνοδεύεται από βίντεο το οποίο φέρεται να απεικονίζει το νοσοκομείο μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό:

Και ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, κάνει λόγο για γυναίκες και παιδιά κάτω από τα συντρίμμια και προχωρά σε έκκληση, εκ νέου, για κλείσιμο του ουκρανικού εναέριου χώρου. «Αντί για νέες ζωές, θάνατοι. Δεν είναι αρκετό για να κλείσει ο εναέριος χώρος; Δεν είναι αυτό ένα επιχείρημα για να σταματήσουν οι δολοφονίες;»

Ο Καρλ Μπιλντ, πρώην υπ. Εξωτερικών της Σουηδίας, έγραψε, αναρτώντας μια σοκαριστική φωτογραφία με έγκυο που μεταφέρεται σε φορείο από τη βομβαρδισμένη ζώνη: «Αυτός είναι ο ρωσικός τρόπος πολέμου εναντίον μιας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής χώρας».

