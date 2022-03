Μεταμόσχευση καρδιάς από χοίρο: Πέθανε ο άνδρας της καινοτόμου εγχείρησης

Την τελευταία του πνοή άφησε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς από γενετικά τροποποιημένο χοίρο. Δύο μήνες μετά την επέμβαση, ο Ντέιβιντ Μπένετ πέθανε σε ηλικία 57 ετών, καθώς η υγεία του είχε επιδεινωθεί, όπως ανακοίνωσε σήμερα (9/3) το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν. Έτσι, ο άνθρωπος που δέχθηκε την πρώτη μεταμόσχευση καρδιά χοίρου, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά από το νοσοκομείο του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, η κατάσταση της υγείας του Μπένετ «είχε αρχίσει να επιδεινώνεται πριν από μερικές ημέρες. Όταν κατέστη σαφές ότι δεν επρόκειτο να αναρρώσει, του παρασχέθηκε ανακουφιστική φροντίδα». Υπενθυμίζεται ότι, τον προηγούμενο Ιανουάριο ο Μπένετ έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο, στον οποίο πραγματοποιήθηκε μεταμόσχευση καρδιάς ενός γενετικά τροποποιημένου χοίρου. Η πειραματική επτάωρη επέμβαση είχε πραγματοποιηθεί από γιατρούς του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, στη Βαλτιμόρη.

Το μόσχευμα από χοίρο ήταν η τελευταία ελπίδα του Μπένετ, αν και δεν είχε γίνει σαφές ποιο θα είναι ότι είναι το προσδόκιμο ζωής του. Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ χορήγησε ειδική άδεια για τη διενέργεια της πρωτοποριακής μεταμόσχευσης με το σκεπτικό ότι αλλιώς ο ασθενής θα είχε πεθάνει.

Οι γιατροί του, με επικεφαλής τον καθηγητή Μπάρτλεϊ Γκρίφιθ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, ήλπιζαν ότι άνοιξαν τον δρόμο για νέου είδους μεταμοσχεύσεις που θα σώσουν τις ζωές πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, λόγω της έλλειψης επαρκών ανθρωπίνων οργάνων για μεταμόσχευση. Αρκετοί είναι αυτοί που τα ονόματά τους βρίσκονται σε λίστες αναμονής για μόσχευμα κάθε χρόνο, προτού προλάβουν να λάβουν το ζωτικό όργανο που χρειάζονται, με αποτέλεσμα να πεθάνουν.

