Κίεβο – επίθεση: Η Ουκρανία ετοιμάζεται για τη “μητέρα των μαχών”

Με βομβαρδισμούς στο Κίεβο ξεκίνησε η 14η μέρα εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ελάχιστες μόλις ώρες πριν τη νέα κατάπαυση πυρός. Τις τελευταίες ώρες, πληθαίνουν οι πληροφορίες από διάφορες πλευρές οι οποίες συγκλίνουν στο ότι η Ρωσία πολιορκεί ασφυκτικά την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, έχοντας συγκεντρώσει μεγάλη δύναμη γύρω από το Κίεβο και προετοιμάζεται για την τελική έφοδο. Μάλιστα, η ημέρα ξημέρωσε με αναφορές για συνεχείς βομβαρδισμούς στο Κίεβο. Οπως ανέφερε το BBC, επικαλούμενο ρεπόρτερ που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα, μετά τις 6:00 ξεκίνησαν και πάλι οι εκρήξεις, τόσο στο Κίεβο, όσο και στις γύρω περιοχές.

This is what the evacuation of #Irpen looks like from a drone. pic.twitter.com/nT17QcFMqn

— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022