Βέρτης – Δένδιας: Η απίθανη γκάφα της Βρετανίδας ΥΠΕΞ, Λιζ Τρας

Σε μία απίθανη… γκάφα, υπέπεσε στα social media, η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Λιζ Τρας, μετά τη συνάντησή της με τον Έλληνα ΥΠΕΞ, Νίκο Δένδια.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση που έκανε η Λιζ Τρας σε Facebook και Twitter, προκειμένου να ενημερώσει για τη συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό της, μπέρδεψε τον Νίκο Δένδια… με τον τραγουδιστή Νίκο Βέρτη.

Το… “λάθος” ήταν αναρτημένο για αρκετά λεπτά στους λογαριασμούς των social media της Βρετανίδας ΥΠΕΞ, προτού οι υπεύθυνοι το αντιληφθούν και προχωρήσουν στη διόρθωσή του.

🇬🇧 🇬🇷 The UK and Greece are united in condemning Putin's barbaric invasion of Ukraine & isolating Russia on the world stage.

I offered @NikosDendias my condolences for the deaths of ethnic Greeks in Ukraine and we agreed to rally our partners in holding Russia to account. pic.twitter.com/HJXn9gSbPn

— Liz Truss (@trussliz) March 7, 2022