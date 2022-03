Πάσα Λι – πόλεμος στην Ουκρανία: Πέθανε ο ηθοποιός του «The Hobbit»

Έφυγε από τη ζωή ο Πάσα Λι, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στις ταινίες «The Hobbit» και «The Lion King». Ο 33χρονος «έπεσε» νεκρός κατά τη διάρκεια μιας μάχης, μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Ίρπιν, βορειοδυτικά του Κιέβου. Ο ηθοποιός είχε εγγραφεί στις Δυνάμεις Εδαφικής Άμυνας της Ουκρανίας την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από τα social media.

Three civilians killed in Irpin, Kyiv oblast, as Russian forces attack people fleeing the area. Brutal, but it must be seen.

Συγκεκριμένα, ο Πάσα Λι είχε αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία, στην οποία φοράει τη στρατιωτική στολή. Κάτω από αυτή, έγραψε: «Τις τελευταίες 48 ώρες μας δίνεται η ευκαιρία να καθίσουμε και να βγάλουμε φωτογραφίες από τους βομβαρδισμούς και εμάς να χαμογελάμε, γιατί θα τα καταφέρουμε και θα μείνει Ουκρανία». Τον θάνατο του νεαρού ηθοποιού επιβεβαίωσε ο Sergiy Tomilenko, Πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Δημοσιογράφων της Ουκρανίας, ο οποίος έστειλε μάλιστα, τα θερμά του συλληπητήρια στην οικογένεια του εκκλιπόντος.

Well known Ukrainian -Korean actor and beefcake icon Pasha Lee signed up for the army two weeks ago and is now widely reported to have been killed fighting the Russian army. What a waste of youth and talent. pic.twitter.com/x4HjwdWYBe

