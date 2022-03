Όλιβερ Στόουν – Πούτιν: Η ανάρτηση του σκηνοθέτη για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο σκηνοθέτης Όλιβερ Στόουν δεν χρειάζεται συστάσεις, ούτε για το κινηματογραφικό του έργο αλλά ούτε και για την πολιτική του στάση. Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει το έργο του, από την αρχή μέχρι σήμερα, αυτό είναι η αντι-ιμπεριαλιστική του σκοπιά και η κριτική του στάση στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Ο Στόουν υπηρέτησε στο Βιετνάμ, όπου και διακρίθηκε και όταν επέστρεψε πήγε σε σχολή κινηματογράφου, αποφασισμένος όπως φάνηκε, να μεταφέρει την εμπειρία του στο σινεμά. Με το δικό του τρόπο. Κατά καιρούς έχει προκαλέσει αντιδράσεις με την πολιτική του στάση και τις δηλώσεις του, μην διστάζοντας να κατακρίνει ανοιχτά το πολιτικό σύστημα στις ΗΠΑ, αλλά και να χαρακτηριστεί «αριστερός», σε μια χώρα όπου η συγκεκριμένη λέξη έχει μόνο αρνητικό φορτίο.

Ο σκηνοθέτης πήρε θέση και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μια θέση που πιθανώς θα χαρακτηριστεί από πολλούς φιλο-ρωσική, όμως στην πραγματικότητα είπε το αυτονόητο: «Πριν βγάλετε συμπεράσματα, διαβάστε. Δείτε τα στοιχεία απ’ όλες τις πλευρές». Με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, ο σκηνοθέτης μάς προτρέπει να διαβάσουμε διάφορα άρθρα που παρέχουν πληροφορίες για το πώς η κατάσταση έφτασε στη ρωσική εισβολή. Κάνει λόγο για «μαζική υστερία» των δυτικών ΜΜΕ και για «παράλειψη σημαντικών γεγονότων» στις αναλύσεις που αυτά κάνουν. Ο Στόουν προτείνει υλικό το οποίο, όπως λέει ο ίδιος, δίνει «χρήσιμες και τίμιες πληροφορίες και ανάλυση» για την ουκρανική κρίση.

Ο σκηνοθέτης έχει δημιουργήσει δύο ντοκιμαντέρ για την Ουκρανία

Ένα άρθρο από τον Τόνι Κέβιν, πρώην πρέσβη της Αυστραλίας στη Μόσχα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ένα του Τζόναθαν Στιλ, Βρετανού δημοσιογράφου και συγγραφέα, ένα της Κέιτλιν Τζόνστον, Αυστραλής ακτιβίστριας και ένα του Τζο Λόρια, διευθυντή του Consortium News. Όλοι τους έχουν ταχθεί κατά καιρούς ενάντια στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Παρόλα αυτά τα δύο άρθρα διαψεύστηκαν, καθώς ο Κέβιν και ο Στιλ θεωρούσαν ότι η Ρωσία δεν θα επιτίθετο στην Ουκρανία. Όλοι οι παραπάνω αναλυτές, πάντως, αναφέρονται και στις πολιτικές της Δύσης, ως σημαντικούς παράγοντες που οδήγησαν στην κρίση.

Ο Όλιβερ Στόουν έχει πάρει αρκετές συνεντεύξεις από τον ίδιον τον Πούτιν και οι συνεντεύξεις αυτές εκδόθηκαν τελικά σε ένα βιβλίο με τίτλο «The Putin Interviews | Vladimir Putin in His Own Words». Ο σκηνοθέτης έχει δημιουργήσει επίσης δύο ντοκιμαντέρ για την Ουκρανία, την ιστορία της και τα γεγονότα του 2014.