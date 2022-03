Ρωσία – Ουκρανία πόλεμος: O Αρτέμ Τζιούμπα απαντά στον Γιαρμολένκο

Δεν άφησε αναπάντητα τα σχόλια των Μικολένκο-Γιαρμολένκο για την πατρίδα του την Ρωσία, ο Αρτέμ Τζιούμπα. Ο 33χρονος Μοσχοβίτης που είναι αρχηγός της εθνικής Ρωσίας σήκωσε το γάντι και απάντησε μέσα από τα social media.

«Δεν ήθελα να σχολιάσω το θέμα των γεγονότων στην Ουκρανία μέχρι το τέλος. Όχι επειδή φοβάμαι, αλλά επειδή δεν είμαι ειδικός στην πολιτική, ποτέ δεν ασχολήθηκα και δεν έχω πρόθεση να το κάνω (σε αντίθεση με πολλούς πολιτικούς επιστήμονες και λοιμωξιολόγους που έχουν εμφανιστεί τελευταία στο internet). Αλλά, όπως κάθε άτομο, έχω τη δική μου άποψη. Αφού αναφέρομαι στο θέμα από όλες τις πλευρές, τότε θα την εκφράσω.

Είμαι ενάντια στον πόλεμο. Ο πόλεμος είναι τρομακτικό πράγμα. Αλλά είμαι επίσης ενάντια στην ανθρώπινη έχθρα και το μίσος, το οποίο αποκτά καταστροφική έκταση κάθε μέρα. Είμαι εναντίον της διάκρισης με βάση την εθνικότητα. Δεν ντρέπομαι που είμαι Ρώσος, είμαι περήφανος που είμαι Ρώσος. Και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υποφέρουν οι αθλητές τώρα. Είμαι εναντίον των double standard. Γιατί πρέπει ένας να κάνει τα πάντα και όλοι να χρεώνουν τα πάντα σε εμάς; Γιατί όλοι πάντα φώναζαν να κρατάμε εκτός πολιτικής τον αθλητισμό, αλλά στην πρώτη ευκαιρία, όταν πρόκειται για τη Ρωσία, η αρχή αυτή ξεχνιέται εντελώς; Επαναλαμβάνω, ο πόλεμος είναι τρομακτικός. Σε ανησυχητικές καταστάσεις, οι άνθρωποι δείχνουν την πραγματική τους ουσία, κάποιες φορές με αρνητικό τρόπο.

Πόσο θυμό, πόση λάσπη και πόση χολή ρίχνουν σε όλους τους Ρώσους ανθρώπους, άσχετα με τη θέση και το επάγγελμά τους. Οι χιλιάδες άνθρωποι που γράφουν προσβολές και απειλές, πηγαίντε να πολεμήσετε! Είναι διπλά παράξενο να ακούς όλα αυτά από ανθρώπους που η Ρωσία έχει δώσει πολλά, πάρα πολλά στη ζωή τους.

Όλα αυτά απλά προκαλούν ακόμα περισσότερη αρνητική ενέργεια. Ο πόλεμος θα τελειώσει, αλλά οι προσωπικές σχέσεις θα παραμείνουν. Και θα είναι αδύνατον να επιστρέψουμε πίσω. Κρατήστε το αυτό.

Υ.Γ. Και σε κάποιους συναδέλφους που κάθονται πάνω στον κ@@@ τους μέσα στην έπαυλή τους στην Αγγλία και λένε χυδαία πράγματα: δεν μπορείτε να μας προσβάλλετε, καταλαβαίνουμε τα πάντα! Ειρήνη και καλοσύνη σε όλους».

Δυο ημέρες μετά από την χορηγία προς τον στρατό της Ουκρανίας ο Αντρί Γιαρμολένκο με μήνυμα του κάλεσε τους Ρώσους ποδοσφαιριστές να μιλήσουν για την εισβολή. Ο διεθνής Ουκρανός άσος της Γουέστ Χαμ που έχει φορέσει 106 φορές την φανέλα με το εθνόσημο υποστηρίζει: «Είμαι ο Αντρι Γιαρμολένκο, Ουκρανός διεθνής. Γεννήθηκα στην Αγία Πετρούπολη, αλλά μεγάλωσα στην Ουκρανία και θεωρώ τον εαυτό μου 100% Ουκρανό. Εχω μια ερώτηση για τους Ρώσους παίκτες.

Παιδιά, γιατί κάθεστε σαν μ@λ@κες και δεν λέτε τίποτα; Στην χώρα μου σκοτώνουν ανθρώπους, σκοτώνουν γυναίκες, σκοτώνουν μητέρες, σκοτώνουν τα παιδιά μας. Αλλά δεν λέτε τίποτε, δεν σχολιάζετε… Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι θα γίνει εάν όλοι μαζί, δείξετε στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει στην χώρα μου;

Ξέρω πολλούς από εσάς και όλοι μου είπατε πως “δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό και ότι ο πρόεδρός σας δεν φέρεται σωστά”. Λοιπόν παιδιά, έχετε επιρροή στους ανθρώπους, δείξτε το. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! Δόξα στην Ουκρανία».

YARMOLENKO ASK 🇷🇺⚽️ TO SHOW BALLS

In an IG video post – West Ham’s A Yarmolenko, speaking in Russian, directly addresses RU footballers:

‘I’m Andriy Yarmolenko, a 🇺🇦 NT player, I was born in St P but grew up in 🇺🇦 & regard myself as 100% Ukrainian. I have a Q for RU players…’ pic.twitter.com/azFJR10D2R

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 2, 2022