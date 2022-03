Χάρκοβο τώρα – πόλεμος: Η στιγμή που ρουκέτα ανατινάζει κυβερνητικό κτίριο

Ένα συγκλονιστικό, ανατριχιαστικό βίντεο έρχεται στο φως από την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία και συγκεκριμένα από επίθεση με ρουκέτα στο Χάρκοβο. Στο βίντεο -από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης- που αναδημοσίευσε ο ανταποκριτής του Economist, Oliver Carroll, φαίνεται ένα κυβερνητικό κτίριο στο Χάρκοβο να πλήττεται πιθανότατα από πύραυλο και να προκαλείται μια ισχυρότατη έκρηξη. Το βίντεο προκαλεί σοκ. Στη συνέχεια ανέβασε ένα ακόμα βίντεο μετά την επίθεση, με τις ζημιές που είχε προκαλέσει. Σημειώνεται ότι η επίθεση έγινε τη στιγμή που περνούσαν πολλά αυτοκίνητα πολιτών από το σημείο.

Το βίντεο της έκρηξης πόσταρε και το ουκρανικό ΥΠΕΞ. «Η Ρωσία διεξάγει πόλεμο κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Σκοτώνει αμάχους, καταστρέφει πολιτικές υποδομές. Ο κύριος στόχος της Ρωσίας είναι οι μεγάλες πόλεις που τώρα βάλλονται από τους πυραύλους της», έγραψε το ουκρανικό ΥΠΕΞ στο Twitter στην ανάρτησή του για το βίντεο της έκρηξης στο Κάρκοβο.

Σύμφωνα με το CNN, επικαλούμενο ανάρτηση της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας στο Telegram, από αυτή την έκρηξη τραυματίστηκαν 6 άτομα, ανάμεσά τους ένα παιδί.Σύμφωνα με την επιχειρησιακή διοίκηση της Ουκρανίας, στόχος ήταν το κτίριο της περιφερειακής διοίκησης στο Χάρκοβο. Το χτύπημα ήταν μια προσπάθεια να σκοτωθεί ο κυβερνήτης του Χάρκοβο και η ομάδα του που ηγείται της άμυνας της πόλης, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, λέει το Κίεβο.

Βρίσκεται στην “Πλατεία Ελευθερίας” – την κεντρική πλατεία του Χάρκοβο και είναι ένα από τα αρχιτεκτονικά ορόσημα της πόλης. Το Χάρκοβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ιγκόρ Τερέχοφ, παραμένει στο στόχαστρο του ρωσικού στρατού, ο οποίος κατά τις επιθέσεις που έχει εξαπολύσει, έχει ανατινάξει υποσταθμούς με αποτέλεσμα να προκληθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην ύδρευση.

Massive strike on Kharkiv govt HQ about 30 mins ago. So much for “liberating” this Russian-speaking city. Shock and awe into surrender.

pic.twitter.com/LhpGuzk6zw

— Oliver Carroll (@olliecarroll) March 1, 2022