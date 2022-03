Ουκρανία πόλεμος τώρα: Συνεχίζεται η πολιορκία, δείτε live

Τουλάχιστον 9 άμαχοι, μετά αυτών και 3 παιδιά, σκοτώθηκαν από ρωσικές επιθέσεις με ρουκέτες τη Δευτέρα στο Χάρκοβο, δήλωσε ο δήμαρχος Ιγκορ Τερέχοφ. «Είχαμε μια πολύ δύσκολη μέρα. Φάνηκε ότι δεν είναι απλώς πόλεμος, αλλά πρόκειται για σφαγή του ουκρανικού λαού», είπε στον λογαριασμό του στο Telegram, ο κ. Τερέχοφ. «Οι πύραυλοι έπληξαν κτίρια κατοικιών, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας ειρηνικούς πολίτες. Το Χάρκοβο δεν έχει δει τέτοιες ζημιές για πολύ καιρό. Αυτό είναι φρικτό», είπε. Μάλιστα, ο Τερέχοφ δήλωσε ότι 4 άτομα βγήκαν από το καταφύγιο για να πάρουν λίγο νερό και σκοτώθηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις, ενώ μία οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά κάηκαν ζωντανοί στο αυτοκίνητό τους, είπε.

#Ukrainian media report that the aggressor's infantry has entered #Kherson from the east and is moving deeper into the city. pic.twitter.com/lXwzr1uDAE

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022