Εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία: Έρευνα ζητά το Διεθνές Δικαστήριο

Με τις ρωσικές εχθροπραξίες να μαίνονται, το γραφείο του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) γνωστοποίησε πως θα ζητήσει έγκριση για να ξεκινήσει έρευνα σχετικά με καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Ο εισαγγελέας Καρίμ Καν είχε εκφράσει την Παρασκευή την ανησυχία του για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και δήλωσε πως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να ερευνήσει καταγγελίες για εγκλήματα που έχουν ανακύψει στην παρούσα κρίση. «Το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσουμε στη διαδικασία αναζήτησης και εξασφάλισης εξουσιοδότησης από το Προανακριτικό Τμήμα του Δικαστηρίου για να ξεκινήσουμε την έρευνα», αναφέρει το γραφείο του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, που εδρεύει στη Χάγη.

Ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε στην Ουκρανία τις απαγορευμένες βόμβες διασποράς σε περιοχές αμάχων στην ανατολική Ουκρανία, καταγγέλλει η Διεθνής Αμνηστία κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για «έγκλημα πολέμου». Το Χάρκοβο η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας που σφυροκοπούν οι Ρώσοι δέχθηκε επίθεση από μία ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση κατά την οποία η Ρωσία βομβάρδισε άμαχο πληθυσμό με τον απολογισμό των νεκρών να φτάνει μέχρι στιγμής τους έντεκα.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ που εδρεύει στο Λονδίνο, ένα νηπιαγωγείο όπου είχαν καταφύγει άμαχοι στην Οχτίρκα, στη βορειοανατολική Ουκρανία, επλήγη το πρωί της Παρασκευής από τα όπλα αυτά που απαγορεύθηκαν το 2010 με μια διεθνή συνθήκη (Σύμβαση του Όσλο), την οποία δεν έχουν υπογράψει ούτε η Μόσχα ούτε το Κίεβο. Τρεις άμαχοι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν και άλλο ένα παιδί τραυματίστηκε, ανέφερε η Διεθνής Αμνηστία σε ανακοίνωση.Η ΜΚΟ δηλώνει πως «η επίθεση φαίνεται πως πραγματοποιήθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις, που επιχειρούσαν σε κοντινή απόσταση και που έχουν τη συνήθεια να χρησιμοποιούν όπλα διασποράς σε κατοικημένες ζώνες».

Η Διεθνής Αμνηστία στηρίζεται σε εικόνες βίντεο από drone που ελήφθησαν στο σημείο και δείχνουν πως όπλα διασποράς έπληξαν τουλάχιστον σε επτά σημεία το κτίριο ή την περιοχή γύρω από αυτό. Η ΜΚΟ προμηθεύθηκε επίσης 65 φωτογραφίες και επιπλέον βίντεο από τοπική πηγή. «Τίποτε δεν δικαιολογεί τη χρήση όπλων διασποράς σε κατοικημένες ζώνες, πόσο μάλλον κοντά σε ένα σχολείο. Η επίθεση αυτή φέρει όλα τα χαρακτηριστικά χρήσης από τη Ρωσία αυτού του όπλου που πλήττει τυφλά και που απαγορεύεται σε διεθνές επίπεδο, και δείχνει μια κατάφωρη περιφρόνηση για τις ζωές των αμάχων», δήλωσε η Ανιές Καγιαμάρ, γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας.

«Είναι απλό, πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενο έρευνας ως έγκλημα πολέμου», συνέχισε. Η ΜΚΟ Human Rights Watch και ο ερευνητικός ιστότοπος Bellingcat λένε επίσης ότι έχουν αποδείξεις για τη χρήση όπλων διασποράς σε ζώνες αμάχων στην Ουκρανία, αφού ανέκτησαν εικόνες και βίντεο. Σύμφωνα με τη Human Rights Watch, μία επίθεση πραγματοποιήθηκε κοντά σε νοσοκομείο στο Βούλενταρ, στην ανατολική Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου. Από την επίθεση αυτή σκοτώθηκαν τέσσερις άμαχοι και τραυματίστηκαν δέκα, ενώ το νοσοκομείο και ένα ασθενοφόρο υπέστησαν ζημιές.

#Ukrainian media report that the aggressor's infantry has entered #Kherson from the east and is moving deeper into the city. pic.twitter.com/lXwzr1uDAE

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022