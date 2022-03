Ανάλυση για Ουκρανία: Ο Κρούγκμαν εξηγεί γιατί ο Πούτιν θα ηττηθεί

Ο Αμερικανός νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν εντοπίζει στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία τα τρωτά σημεία του “οικοσυστήματος Πούτιν” που εξηγούν γιατί ο Ρώσος πρόεδρος θα βγει από αυτόν τον πόλεμο ηττημένος. “Η Ρωσία είναι μια υπερδύναμη Ποτέμκιν” είναι ο τίτλος της ανάλυσής του που δημοσιεύεται στους New York Times και υπό το πρίσμα που εξετάζει τις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων ημερών, η Ρωσία παρομοιάζεται με το θρυλικό θωρηκτό της Ρωσικής Αυτοκρατορίας που στασίασε, ύψωσε κόκκινη σημαία και έγινε ο προάγγελος του ξεσηκωμού εναντίον του Τσάρου.

Προσοχή, Βλάντιμιρ Πούτιν: Έρχεται η άνοιξη. Και όταν συμβεί αυτό, θα έχεις χάσει μεγάλο μέρος από ό,τι μόχλευση σου είχε απομείνει. Πριν εισβάλει ο Πούτιν στην Ουκρανία, θα μπορούσα να περιέγραφα τη Ρωσική Ομοσπονδία ως μια μεσαίου μεγέθους δύναμη που ξεπερνά το βάρος της εν μέρει εκμεταλλευόμενη τους διχασμούς της Δύσης και τη διαφθορά, εν μέρει διατηρώντας έναν ισχυρό στρατό. Από τότε, όμως, δύο πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει.

Πρώτον, ο Πούτιν έχει αυταπάτες μεγαλείου. Δεύτερον, η Ρωσία είναι ακόμη πιο αδύναμη από ό,τι φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει οι περισσότεροι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου και εμένα. Είναι προφανές εδώ και καιρό ότι ο Πούτιν θέλει απεγνωσμένα να αποκαταστήσει το καθεστώς της Ρωσίας ως Μεγάλης Δύναμης.

Η ήδη διαβόητη ομιλία του “δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως η Ουκρανία”, στην οποία καταδίκασε τον Λένιν (!) επειδή έδωσε στον γείτονά του αυτό που ο Πούτιν θεωρεί ψεύτικη αίσθηση εθνικής ταυτότητας, κατέστησε σαφές ότι οι στόχοι του ξεπερνούν την αναδημιουργία της Σοβιετικής Ένωσης. προφανώς θέλει να αναδημιουργήσει την τσαρική αυτοκρατορία. Και προφανώς σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να κάνει ένα μεγάλο βήμα προς αυτόν τον στόχο με έναν σύντομο, νικηφόρο πόλεμο.

Like everyone else, obsessively tracking the invasion of Ukraine with dread — but also inspiration and hope. Heroism in the defense of freedom has not vanished from the world.

— Paul Krugman (@paulkrugman) February 26, 2022