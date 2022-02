Θερμοβαρική βόμβα Ουκρανία: Καταγγελία σοκ από τον δήμαρχο της Οκτρίκα

Ότι οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν θερμοβαρική βόμβα δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο δήμαρχος της Οκτρίκα στην Ουκρανία. Όπως αναφέρει και ο Independent του Κιέβου, o Πάβλο Κουζμένκο δήλωσε ότι «οι Ρώσοι κατακτητές έριξαν θερμοβαρική βόμβα. Αυτός ο τύπος όπλου είναι γνωστή ως η πιο θανατηφόρα μη πυρηνική βόμβα, η οποία προκαλεί εκρήξεις που επιφέρουν τεράστιες θερμοκρασίες». Σε δραματικές προειδοποίησεις προχώρησαν τις περασμένες ημέρες αξιωματούχοι της Δύσης αναφερόμενοι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Όπως ανέφεραν σε περίπτωση που η επιχείρηση του ρωσικού στρατού αποτύχει τότε η Μόσχα θα μπορούσε να χρησιμοποίησει ακόμα και υπερόπλα που εξαϋλώνουν ανθρώπινα σώματα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail οι αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα καταφύγει στη λύση της χρήσης θερμοβαρικών βλημάτων. Τα εμπρηστικά και θερμοβαρικά βλήματα χρησιμοποιούνται ευρέως από πολλούς στρατούς του κόσμου. Τα ρωσικά βαρέα φλογοβόλα οπλικά συστήματα TOS-1 Buratino και TOS-1A Solntsepyok είναι μερικά από τα πιο τρομακτικά όπλα στο σύγχρονο πεδίο μάχης. Τα βασικότερα πλεονεκτήματά τους είναι η υψηλή θερμοκρασία και η υψηλή πτώση πίεσης. Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση το ωστικό κύμα έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Και αυτό διότι το βλήμα φτάνοντας στον στόχο εκρήγνυται από ένα μικρό γέμισμα και ψεκάζει εύφλεκτα υλικά σε έκταση μερικών χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Αργότερα, μετά από μερικά δευτερόλεπτα, αυτό το σύννεφο θα αναφλεγεί με τη χρήση ενός δεύτερου πυροκροτητή.

⚡️Oil depot burns after artillery shelling in Okhtyrka, Sumy Oblast.

Mayor Pavlo Kuzmenko reported that Russian occupiers dropped a vacuum bomb. This type of weapon is known as the most deadly non-nuclear bomb, producing high-temperature explosions.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022