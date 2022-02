Κίεβο τώρα πόλεμος: Εκρήξεις και βομβαρδισμοί, οι κάτοικοι σπεύδουν στα καταφύγια

Οι Ρώσοι “χτυπούν” το Κίεβο της Ουκρανίας το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς ακούστηκαν νέες εκρήξεις. Λίγη μόνο ώρα αφότου ολοκληρώθηκαν οι 6ωρες διαπραγματεύσεις μεταξύ αντιπροσωπειών Ρωσίας- Ουκρανίας με στόχο την άμεση κατάπαυση του πυρός και την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την Ουκρανία, οι Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μια άνευ προηγουμένου επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας.

A real hell is going on in #Kharkov. There are civilians killed. pic.twitter.com/g7atBwgEbK

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022