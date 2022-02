ΤΣΣΚΑ Μόσχας παίκτες: Ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί αναταράξεις και στην ομάδα

Σοκ στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αφού τέσσερις πρωτοκλασάτοι παίκτες της αποχωρούν εξαιτίας του πολέμου που κήρυξε η Ρωσία στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, λόγω της ρωσικής εισβολής, οι Τορνικέ Σενγκέλια και Ίφε Λούντμπεργκ αναχώρησαν ήδη για τις πατρίδες τους, όπως επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ενώ άμεσα θα πράξουν το ίδιο και οι Γκριγκόνις, Βόιτμαν. Ο Σενγκέλια επέστρεψε στη Γεωργία, ο Λούντμπεργκ στη Δανία, ο Γκριγκόνις αναχωρεί για τη Λιθουανία και ο Βόιτμαν για τη Γερμανία.

«Οι κινήσεις των παικτών αποτελούν παραβίαση των όρων που υπάρχουν στα συμβόλαιά τους και τους κανονισμούς, αλλά το κλαμπ διαχειρίζεται την προσωπική κατάσταση του καθενός με κατανόηση. Η κατάσταση των συμφωνιών κάθε παίκτη θα επιλυθεί όταν η πολιτική και η αθλητική κατάσταση στην Ευρώπη επιστρέψει σε κανονικές συνθήκες», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ρωσικής ομάδας.

Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες και προπονητές της ΤΣΣΚΑ συνεχίζουν την προετοιμασία για τα επόμενα ματς, σύμφωνα με το συνηθισμένο πρόγραμμα. Η ομάδα παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης, επικεντρώνεται στις αποφάσεις των κυβερνητικών οργανισμών και των τουρνουά, στα οποία συμμετέχει η ομάδα»

🚨 It's official: Tornike Shengelia left CSKA Moscow.

Georgian National Basketball Team Captain played in CSKA Moscow from 2020 and left because of Russia's invasion in Ukraine. #Ukraine #Russia #CSKA #TornikeShengelia pic.twitter.com/YOyZbNLb08

— Giorgi Kokiashvili 🇬🇪 ✊ 🇺🇦 (@iHeartGeorgius1) February 26, 2022