Ζελένσκι Ουκρανία: Όχι σε πρόταση των ΗΠΑ να τον φυγαδεύσουν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι απέρριψε πρόταση εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης να εγκαταλείψει το Κίεοβ. «Η μάχη είναι εδώ. Πυρομαχικά χρειάζομαι, όχι μεταφορά μου», ανέφερε σύμφωνα με Αμερικανό ανώτερο αξιωματούχο των υπηρεσιών πληροφοριών που έχει άμεση γνώση της συνομιλίας και χαρακτήρισε «αισιόδοξο» τον Ζελένσκι.

Σε διάγγελμά του τη νύχτα ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ορκιστεί ότι ο ίδιος κι οι Ουκρανοί συμπολίτες του θα μείνουν για να πολεμήσουν για τη χώρα τους και κατηγόρησε τη Ρωσία ότι στοχοθετεί αστικές υποδομές. Εκπρόσωπος του Ζελένσκι είπε ότι ο Πρόεδρος αποδέχθηκε ρωσική πρόταση για διαπραγματεύσεις κι είναι έτοιμος να συζητήσει για εκεχειρία και ειρήνη.

⚡️Zelensky posts another video filmed in central Kyiv.

"There's a lot of fake information online that I call on our army to lay down arms, and that there's evacuation," he said.

"I'm here. We won't lay down our arms. We will defend our state." pic.twitter.com/VKVY4XRUip

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022