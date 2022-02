Γράμμα Ζ στα ρωσικά άρματα: Τι θέλει… να πει η Ρωσία;

Πολλοί αναρωτιούνται τι συμβολίζει το γράμμα «Ζ» που έχει αποτυπωθεί πάνω στα ρωσικά τεθωρακισμένα άρματα μάχης που κινούνται στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Το γράμμα που είναι ζωγραφισμένο μέσα σε ένα λευκό τετράγωνο έχει κάνει αρκετούς να προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τη σημασία του. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι επίσημο, παρά μόνο εικασίες. Και όλα αυτά στον απόηχο της αναγνώρισης των ρωσόφωνων επαρχιών της ανατολικής Ουκρανίας από τον Πούτιν. Στρατιωτική πηγή στην ουκρανική πρωτεύουσα δήλωσε στη εφημερίδα Sun ότι το γράμμα «Z» «υποδηλώνει ότι οι τελικές προετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί. Είναι ζωτικής σημασίας να μπορεί να διακριθεί οποιαδήποτε δύναμη επίθεσης, ιδιαίτερα από αέρος όπου οι ρωσικές δυνάμεις θα έχουν τον πλήρη έλεγχο. Οι Ουκρανοί έχουν παρόμοια άρματα και οχήματα και θα θέλουν να μειώσουν τον κίνδυνο φιλικών πυρών».

