Πάγωσαν τα γεννητικά του όργανα: Ατύχημα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Μπορεί η μεγάλη κούρσα του σκι να μειώθηκε στα 30 χιλιόμετρα, από τα 50, για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, αλλά αυτό δεν στάθηκε αρκετό για τον Φινλανδό αθλητή Remi Lindholm, που χρειάστηκε θερμάστρα για ένα πολύ συγκεκριμένο, πολύ παγωμένο μέρος του σώματός του. Ο Lindholm πέρασε μια ώρα και δεκαέξι λεπτά κάνοντας σκί κόντρα σε θυελλώδεις, ψυχρούς ανέμους που είχαν ως αποτέλεσμα να παγώσουν το πέος του, όπως μετέδωσε ο Guardian. Αυτό είναι το δεύτερο καταγεγραμμένο περιστατικό μετά από ένα αντίστοιχο ατύχημα στην κατηγορία cross country, πέρυσι στη Ρούκα της Φινλανδίας.«Μπορείτε να μαντέψετε ποιο μέρος του κορμιού μου είχε παγώσει όταν τερμάτισα. Ήταν ένας από τους χειρότερους αγώνες», δήλωσε να φινλανδικά μίντια ο αθλητής που τελικά τερμάτισε 28ος. «Έπρεπε να δώσω μάχη».

Με τους οργανωτές να ανησυχούν για πιθανά κρυοπαγήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα του Σαββάτου, η έναρξη καθυστέρησε και το μήκος της διαδρομής περικόπηκε κατά 20 χιλιόμετρα. Ωστόσο οι λεπτές στολές και τα «στρώματα» από ρούχα που φορούν από κάτω οι αθλητές, προσέφεραν περιορισμένη προστασία. Ο Lindholm περιέγραψε πως χρησιμοποίησε την θερμάστρα του για να «ξεπαγώσει» τα γεννητικά του όργανα μετά το τέλος του αγώνα. «Όταν μέρη του σώματός μου άρχισαν να ζεσταίνονται και πάλι, ο πόνος ήταν αβάσταχτος».

⚠️ This information may offend the sensibilities of some people.

🧊 Finnish skier's penis froze in the middle of the competition: "Pretty unbearable pain"@RemiLindholm put a heat bag on his penis after the race.

🔗 https://t.co/2q5AdQvShT pic.twitter.com/y19MnzWYTD

— XC Skiing Warriors (@XCSwarriors) February 19, 2022